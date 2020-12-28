Источник материала: Хартия'97

Фильмы на Новый год: что посмотреть для праздничного настроения 1 28.12.2020, 16:02

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Подборка лучших фильмов про Новый год и Рождество.

Новый год – один из самых любимых праздников, а какой праздник может обойтись без хорошего кино? Новогодние фильмы - это особенный жанр кино, в которых возможны самые невероятные чудеса, а циничные герои перевоспитываются и проникаются любовью к близким и зимнему празднику. «Униан» подготовил подборку лучших фильмов про Рождество и Новый год, которые наполнены атмосферой праздника и невероятными приключениями.

1. Карнавальная ночь, 1956, СССР

Мелодрама Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко даже в 2020 году остается популярной. Молодёжь готовится к веселой и интересной встрече Нового года в местном клубе. Но к их беде в процесс влезает директор клуба Огурцов, который хочет вместе праздника подсунуть гостям очередное партсобрание.

2. Один дома, 1990, США

Культовая кинокомедия - один из самых известных рождественских фильмов в мире. Многодетная семья так спешит на рождественский рейс в Европу, что забывает дома сына Кевина. Кевин радуется возможности встретить праздник так, как он захочет, но его дом привлек пару грабителей. Кевин составляет план, который должен помочь ему проучить нерадивых преступников.

3. Реальная любовь, 2003, США, Великобритания, Франция

Фильм рассказывает историю девяти пар, жизни которых переплетаются на рождественские праздники. Кто-то решает разойтись, а кто-то находит общий язык и искренне влюбляется. Настоящие искренние чувства в рождественских декорациях никого не оставят равнодушным.

4. Гринч - похититель Рождества, 2000, США

Жители сказочного городка Ктограда очень любят праздновать Рождество. Однако зеленое одинокое существо Гринч ненавидит этот праздник и всех горожан за то, что над ним насмехались. Рождественское настроение жителей ужасно раздражает Гринча, и он решает украсть их праздник.

5. 12 рождественских свиданий, 2011, США

Главная героиня Кейт рассталась со своим парнем и переживает кризис личной жизни. Она хочет вернуть бывшего, но соглашается на свидание вслепую с незнакомцем. Кейт надеется, что свидание окажется неудачным и она как можно быстрее покончит с этим, чтобы попытаться еще раз завоевать бывшего возлюбленного. Но судьба предоставляет ей еще один шанс, и с двенадцатым ударом часов, у нее появляется возможность пережить Рождество снова - целых 12 раз.

6. Ирония судьбы, или С легким паром, 1975, СССР

Культовая лирическая комедия Эльдара Рязанова рассказывает о новогодних приключениях Жени Лукашина. Каждый год 31 декабря он с друзьями ходит в баню. Однако он перебрал с алкоголем и вместо того, чтобы провести друга в Ленинград, сам прилетел в этот город. Волею случая адрес, который он назвал в такси, совпал с его московским адресом, а в новой квартире вместо невесты его встретила незнакомая женщина.

7. Чудо на 34-й улице, 1994, США

Шестилетняя девочка Сьюзан не верит в Санту, ведь мама рассказала ей, что никакого доброго волшебника не существует. Правда девочка все равно составила список пожеланий для Санта Клауса, хоть и не верит, что ее мечты осуществятся. Девочка не имеет папы, и очень хочет, чтобы у неё появился отец и братик. Ей предстоит убедиться, что Санта действительно умеет выполнять желания.

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