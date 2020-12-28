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Тиханский: почему Польша признала попытки вербовки граждан Беларуси
28.12.2020 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Польские спецслужбы осуществили
© Sputnik / Виктор Толочко
Как часто польские спецслужбы пытаются вербовать граждан Беларуси, что из себя представляют сегодня эти спецслужбы, насколько они профессиональны и эффективны, слушателям радио Sputnik рассказал известный эксперт в области безопасности Александр Тиханский.
"Польша признала попытки вербовки, хоть и пытается "замять" скандал. Попытки купить и шантажировать ― довольно грубые и непрофессиональные методы. "Руки, ноги и головы" польских спецслужбы хорошо видны. Сегодня это несколько ведомств: Агентство внутренней безопасности (в чистом виде контрразведка), Центральное антикоррупционное бюро, Служба военной контрразведки, Служба военной разведки, Финансовая разведка, Управление охраны государства и ряд других подразделений", ― отметил эксперт.
Комментарий профессора Академии военных наук РФ Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О методах и специфике деятельности польских спецслужб рассуждает военный эксперт, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.
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