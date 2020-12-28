Тиханский: почему Польша признала попытки вербовки граждан Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Тиханский: Польша признала попытки вербовки граждан Беларуси

Польские спецслужбы осуществили попытку завербовать представителя белорусского дипломатического корпуса, сообщил в воскресенье телеканал "Беларусь-1". Было отмечено, что дипломат не поддался на уговоры, после чего ему было выдвинуто ультимативное требование покинуть белорусскую дипмиссию в Варшаве.

Как часто польские спецслужбы пытаются вербовать граждан Беларуси, что из себя представляют сегодня эти спецслужбы, насколько они профессиональны и эффективны, слушателям радио Sputnik рассказал известный эксперт в области безопасности Александр Тиханский.

"Польша признала попытки вербовки, хоть и пытается "замять" скандал. Попытки купить и шантажировать ― довольно грубые и непрофессиональные методы. "Руки, ноги и головы" польских спецслужбы хорошо видны. Сегодня это несколько ведомств: Агентство внутренней безопасности (в чистом виде контрразведка), Центральное антикоррупционное бюро, Служба военной контрразведки, Служба военной разведки, Финансовая разведка, Управление охраны государства и ряд других подразделений", ― отметил эксперт.

Комментарий профессора Академии военных наук РФ Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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