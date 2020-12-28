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Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт

28.12.2020 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня погода в белорусской столице порадовала только самых преданных поклонников фигурного катания, которые все это время прятали коньки на одной из верхних полок. Остальным же приходится искать внутри себя остатки мужества и молиться, что прогулка по обледеневшим, скользким улицам закончится без продолжения в травмпункте. А если вы по какой-то причине еще не выходили из дома, можете посмотреть наши видео и фотографии: возможно, вам и не захочется.

Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт
 
 
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Сегодня погода в белорусской столице порадовала только самых преданных поклонников фигурного катания, которые все это время прятали коньки на одной из верхних...
 
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