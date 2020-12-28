Кажется, на улицах Минска снова адский гололед. Фотофакт

Источник материала: Onliner

Сегодня погода в белорусской столице порадовала только самых преданных поклонников фигурного катания, которые все это время прятали коньки на одной из верхних полок. Остальным же приходится искать внутри себя остатки мужества и молиться, что прогулка по обледеневшим, скользким улицам закончится без продолжения в травмпункте. А если вы по какой-то причине еще не выходили из дома, можете посмотреть наши видео и фотографии: возможно, вам и не захочется.



















































