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Как работает минское метро в Новый год. Станции закроются на час раньше, чем в прошлый раз

28.12.2020 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новогодние приключения должны заканчиваться там, где планировались, не разбиваясь о закрытые двери метро. По такому поводу в графике движения поездов Минского метрополитена случились изменения.

31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года подземка будет работать по графику пятниц, а с 1 по 3 и с 7 по 10 января — по графику воскресных дней, сообщает пресс-служба метрополитена.

В новогоднюю ночь на всех трех линиях метрополитена (новая называется Зеленолужская) станции будут закрыты на вход в 3:00. Если опоздаете, придется ждать больше двух часов, до 5:30, обычного времени открытия. Исключение — три станции: «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская», которые закроются в 3:15.

Ночной интервал движения поездов составит: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.

В прошлом году можно было гулять дольше — до 4—4:15 утра.

 
 
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Новогодние приключения должны заканчиваться там, где планировались, не разбиваясь о закрытые двери метро. По такому поводу в графике движения поездов Минского...
 
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