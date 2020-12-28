В многоэтажке, откуда эвакуировали минчан, растут трещины. Строители: «Делать нужно немедленно, но проект не согласован»

Источник материала: Onliner

Как бы ни косячили минские строители, случай с многоэтажкой на Широкой, 3 выбился из ряда вон. Напомним, 26 апреля 2019 года после полудня жильцов попросили взять документы и срочно покинуть дом. Маячки показали, что одна из колонн находится в аварийном состоянии. Здание немедленно оцепили и начали усиливать стальными конструкциями. Когда экстренные мероприятия были завершены, людям разрешили вернуться в свои квартиры, но на этом не все: зданию необходим внеплановый капитальный ремонт с усилением. Он должен был завершиться еще в августе, но до сих пор не начался. А недавно в многоэтажке снова начали рваться маяки, установленные на трещинах. Это значит, что спасенный дом продолжает разрушаться.

Жильцы: «Трещины растут, пломбы лопаются, недавно был потоп»

Напомним, многоэтажка на Широкой сдана в эксплуатацию всего 7 лет назад. Многие жильцы еще не успели расплатиться по коммерческим кредитам на ее строительство. Застройщиком дома являлся УКС Советского района, за время строительства сменилось несколько подрядчиков, один обанкротился, не выполнив свои обязательства.

С весны 2019 года в доме побывало множество проверок и экспертиз, приезжал даже Следственный комитет, однако оснований для возбуждения уголовного дела не нашлось.





Да и в целом за время, минувшее после эвакуации и экстренного ремонта, в доме на Широкой почти ничего не изменилось. А недавно в проблемном доме начали рваться маячки.





— Сегодня жильцы второго подъезда заметили, что в холле на первом этаже треснул маячок, — рассказывает Надежда, жительница проблемной многоэтажки. — Аналогичные случаи были в третьем подъезде дома. Эти пломбы стоят там для того, чтобы контролировать поведение трещин. То, что маяки лопнули, говорит о том, что трещины увеличились, дом начал двигаться. А еще вчера в доме случился потоп: прорвало трубу, залило перекрытия до первого этажа. Не исключено, что труба лопнула из-за движения дома.





«Состояние дома ухудшается, но мы его контролируем»

Обследованием многоэтажки занималось УП «Стройреконструкция», эта же организация собиралась этим летом выполнить капитальный ремонт дома с усилением несущих конструкций, однако задача оказалась не такой простой, как ее видели проектировщики.







— Сейчас проект проходит экспертизу, и как только она будет пройдена, начнется ремонт с усилением, — комментирует руководитель договора на ремонт с усилением дома на Широкой Валерий Пастушков. — До сих пор строители отремонтировали только аварийные участки: усилили разрушенные и разрушающиеся конструкции, а те, которые не являлись аварийными, а находились в III категории технического состояния, должны быть усилены в процессе выполнения технического ремонта.

Ремонт намечался на лето, мы планировали его в августе завершить, но экспертиза проекта затянулась. Состояние дома, конечно, усугубляется, но что можно сделать?

Проект не прошел экспертизу так быстро, как мы предполагали. Несколько раз его отправляли на доработку. Некоторые решения экспертиза не согласовывала, принимались новые решения, предлагались другие варианты усиления. Там много нетиповых элементов, по результатам обследования обнаружились участки уменьшенной прочности бетона в узлах сопряжения плит и колонн. Все это непростые задачи.





Нам сигнализировали о прорыве трубы водоснабжения в доме. Там был очень серьезный потоп, затоплены все перекрытия до первого этажа, на месте работало МЧС. Но у меня есть сомнения в том, что труба прорвалась из-за движения дома. Такие трубы находятся в гильзах и не должны сопрягаться ни с перекрытиями, ни с другими несущими конструкциями.

Что касается маяков, то многие из них установлены на газосиликатных перегородках. Это не несущие конструкции, они могут приходить в движение, особенно если имел место потоп.

Пока разрабатывается проект, мы постоянно контролируем состояние дома, ведется электронный мониторинг. Несмотря на то, что некоторые маяки порвались, пока угрозы для жителей нет. Но ситуация может меняться, для этого и ведется контроль.

Как я понимаю, сейчас экспертиза находится на завершающем этапе. Когда будет сделан ремонт с усилением — не могу спрогнозировать, ведь мы еще летом собирались его закончить. Делать нужно немедленно, вот и вся задача.