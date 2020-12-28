В Минской области абоненты испытывают проблемы с мобильной сетью

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили, что в Дзержинске несколько часов не работает мобильная сеть. Невозможно позвонить или выйти в интернет. Жалобы поступают от абонентов разных мобильных операторов, а также от абонентов фиксированной сети «Белтелеком». Как оказалось, проблемы наблюдаются в разных районах Минской области и связаны с повреждением оптического кабеля.

Вот что нам рассказали в пресс-службе мобильного оператора A1:

— В настоящее время в сети А1 в некоторых районах Минской области наблюдаются прерывания голосовых сервисов, а также сервисов передачи данных. Внештатная ситуация связана с повреждением оптического кабеля на стороне партнера. Специалисты занимаются устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства.

О восстановлении стабильной работы сети оператор пообещал сообщить дополнительно. Пока есть информация, что восстановление в отдельных регионах началось с 15:55.