ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ушла эпоха. В Беларуси продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan

28.12.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как известно, после смены поколений калужский Polo перестал быть седаном: теперь он представляет собой лифтбэк с поднимающейся крышкой багажника. Но несколько месяцев новый Polo продавался параллельно с Polo Sedan предыдущего поколения: на складах дилеров оставались запасы старой модели. Сегодня, 28 декабря, в Беларуси был продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan. 

Белорусский импортер Volkswagen информировал о том, что автомобиль был выдан владельцу в дилерском центре на Независимости.

Ушла эпоха. В Беларуси продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan

Машина уже более 2 недель была выставлена перед автоцентром как настоящее коллекционное авто. В последнюю неделю уходящего года Polo Sedan купила жительница города Крупки. Ключи от машины на выдаче вручала директор Volkswagen в Беларуси Марина Рудакова.

Ушла эпоха. В Беларуси продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan

За все время в Беларуси было продано 29 516 экземпляров Volkswagen Polo Sedan. Это одна из самых популярных машин, которые белорусы когда-либо покупали в салонах.

Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2016 г.в., 90 500 км
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
20 195 р.
7800$ / 6394€
Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2018 г.в., 45 602 км
золотой, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
31 716 р.
12 250$ / 10 042€
Volkswagen Polo V 1.2 TDI Bl.M. Comfl., 2010 г.в., 264 457 км
черный, хетчбэк, дизель 1.2 л, механическая, передний привод
15 792 р.
6099$ / 5000€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, после смены поколений калужский Polo перестал быть седаном: теперь он представляет собой лифтбэк с поднимающейся крышкой багажника. Но несколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фильмы на Новый год: что посмотреть для праздничного настроения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика