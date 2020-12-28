Ушла эпоха. В Беларуси продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan

Источник материала: Onliner

Как известно, после смены поколений калужский Polo перестал быть седаном: теперь он представляет собой лифтбэк с поднимающейся крышкой багажника. Но несколько месяцев новый Polo продавался параллельно с Polo Sedan предыдущего поколения: на складах дилеров оставались запасы старой модели. Сегодня, 28 декабря, в Беларуси был продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan.

Белорусский импортер Volkswagen информировал о том, что автомобиль был выдан владельцу в дилерском центре на Независимости.





Машина уже более 2 недель была выставлена перед автоцентром как настоящее коллекционное авто. В последнюю неделю уходящего года Polo Sedan купила жительница города Крупки. Ключи от машины на выдаче вручала директор Volkswagen в Беларуси Марина Рудакова.





За все время в Беларуси было продано 29 516 экземпляров Volkswagen Polo Sedan. Это одна из самых популярных машин, которые белорусы когда-либо покупали в салонах.