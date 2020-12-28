«Я — не марионетка Кремля». Логовой про скандальную публикацию Insider

Источник материала: Салiдарнасць

Совладелец и председатель совета директоров компании «Фармлэнд» Иван Логовой, один из тех, кто упомянут в российском издании The Insider, прокомментировал свою связь с «планом Кремля».

— Давайте сперва тезисно: суверенитет Беларуси — безусловный приоритет, с бывшим сотрудником Службы внешней разведки генералом Черновым я не знаком, с сотрудниками его управления в Администрации президента РФ тоже не общался. Я веду самостоятельный и абсолютно независимый бизнес. Никогда не участвовал в политике. Амбиций политических точно не имею. — об этом сходу заявил в интервью TUT.BY Иван Логовой.

Совладелец и председатель совета директоров компании «Фармлэнд» — один из тех, кого российское издание The Insider упоминает в документах из переписки начальника управления АП России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, ранее генералом Службы внешней разведки РФ Владимира Чернова.





Фото Ольги Шукайло, TUT.BY

Публикация в The Insider с заявлением о том, что Кремль создает в Беларуси пророссийскую и антилукашенковскую партию, похожа на конспирологический вброс, источник и цель которого находятся в России, уверен Логовой.

— Меня возмутила тональность публикации и ее интерпретаций в публичных выступлениях некоторых политологов, искажение фактов. Если Кремлю нужно создать в Беларуси партию, выбор будет в пользу людей управляемых, марионеток. Я приехал на встречу с вами, чтобы сказать — я не марионетка Кремля, — подчеркнул он.

Собеседник отмечает, что Insider скомпилировал несколько не связанных друг с другом документов. В частности, вопросы есть по тем, кого отнесли к так называемому пророссийскому «активу». Попавшие в список председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец и соучредитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, товарищ Логового еще со студенческих лет, уже опровергли причастность к «партийному активу». В «актив Кремля» записали и всех выпускников Института предпринимательства и менеджмента — сразу 1500 человек.

— А это, скорее, агенты коллективного Запада, — иронизирует Логовой.

Очевидно, продолжает он, что записывать в некий «актив» членов бизнес-союзов, заинтересованных в сохранении нормальных отношений с Россией, ключевым рынком сбыта большинства производителей, также странно.

— Я бы не разделял людей на тех, кто за белых и за красных, за Запад и за Восток. Я и все мои действия и консультации вне бизнеса — только пробелорусские, и связано это с озабоченностью текущей ситуацией в нашей стране. Мы строим бизнес в Беларуси. Я — патриот страны. При этом я не являюсь и не могу являться агентом влияния администрации президента или иных структур России в Беларуси. Вопрос независимости Беларуси в ее политическом выборе является для меня безусловным приоритетом, — говорит Иван Логовой, добавляя, что никто из авторов публикации с ним не связывался.

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