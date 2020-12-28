«Поезд» из магазинов на вокзале Могилева так и не построили. Что с проектом?

Источник материала: Tut.by

Помните, мы говорили о том, что администрация Могилева хочет до конца 2020 года объединить торговые павильоны на привокзальной площади города в один объект, по форме напоминающий поезд ? И что сами предприниматели настроены скептически? Так вот, прогнозы предпринимателей оказались точнее чиновничьих: «поезда» из магазинов нет и вряд ли будет. А свои деньги за участие в проекте ипэшники намерены вернуть.





Краткая история проекта реконструкции такова. В 2002 году на площади около железнодорожного вокзала из кирпича и бетона построили ряд из девяти магазинчиков. В них продавали и продают электронику, цветы, продукты, напитки, кулинарию. В 2018-м решили, что магазинчики нужно как-то изменить — «сделать красиво». И тут версии дальнейших событий расходятся.

Уже бывший главный архитектор Могилева Владимир Скачек говорил, что это сами предприниматели, владельцы торговых точек, пришли к чиновникам с идеей объединить ряд магазинов общей архитектурной концепцией. По другой версии, предпринимателей, — перед Форумом регионов Беларуси и России «к ним пришли» с посылом, мол, срочно сдавайте деньги, нужно за 2 месяца сделать красиво — провести реконструкцию. Есть и третья версия от владельца магазина: примерно в то же время один из собственников пошел к чиновникам с предложением, мол, «дайте мне все эти магазины, я их перестрою и сделаю красиво».

Как бы там ни было, предприниматели скинулись по тысяче долларов и больше — в зависимости от площади магазина — на проект. Эскиз, по их словам, представило архитектурное бюро в Могилеве «Реал-проект К». По нему над магазинами должны были надстроить второй этаж, за счет этого расширить торговую площадь объектов и разместить смотровую площадку с видом на привокзальную площадь.

На эскизах это выглядело так.



Фото: Галина Хитрикова, Mogilevnews.by









Возникла проблема: владелец одного из магазинов отсутствовал физически — вместо него торговым объектом управляет кто-то из родственников. И потому все предприниматели не могли объединиться в товарищество, чтобы быть единым заказчиком проекта реконструкции. Многие ссылались и на финансовые сложности.

Один из предпринимателей в разговоре с журналистом TUT.BY рассказал, что эта проблема с собственником одного из магазинов так и осталась главной и нерешенной. Однако его коллега заверил, что ее вроде и можно было бы законно «обойти», но и проект не прошел экспертизу — вроде были какие-то сложности из-за соседства с жилым домом.

Как бы там ни было, 2020-й заканчивается, реконструкция так и не произошла. Предприниматели утверждают, что не против реконструкции в принципе — внешний вид магазинов неплохо бы улучшить. Некоторые даже обсуждали, что готовы ради этого взять кредит. А пока предприниматели намерены вернуть деньги, которые отдали за эскиз.

— Договором предусмотрен возврат средств, если не были выполнены условия, а они не выполнены: реконструкция не состоялась, и не по нашей вине, — говорит один из владельцев магазинов.

По его словам, в архитектурное бюро направили коллективное письмо, и организация вроде как согласна вернуть деньги после Нового года: сейчас руководитель на больничном. Горисполком, говорит ипэшник, в курсе ситуации.

Владелец другого магазина высказался более жестко:

— Мы уже писали исполнителю эскиза, чтобы нам вернули деньги, — перечислили по 200 рублей, то есть 10% от уплаченной суммы. В целом я не против реконструкции, чтобы было красиво, но для нынешней экономической ситуации этот проект преждевременный.





Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Дмитрий Бабкунов рассказал TUT.BY, что реализация проекта реконструкции магазинов возле железнодорожного вокзала полностью зависит от собственников — то есть владельцев торговых точек. По его словам, никакой экспертизы проекта не было, так как самого проекта нет — лишь эскиз, то есть набросок. А горисполком в этой ситуации может лишь рассматривать предложенные изменения, но не проводить их самостоятельно, уточнил Дмитрий Бабкунов.