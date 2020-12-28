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Армия США получила «убийцу» российской «Арматы»

28.12.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Армия США получила два первых прототипа легких боевых машин «революционного» семейства наземных беспилотников Robotic Combat Vehicle (RCV), пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive.

Издание отмечает, что над соответствующими изделиями работала американская компания Pratt Miller совместно с ведущим британским подрядчиком QinetiQ. Легкая боевая гусеничная машина в базовой конфигурации имеет массу около семи тонн и получила гибридный двигатель, обеспечивающий экономию топлива и малошумность. Изделие может развивать скорость до 30 миль (более 48 километров) в час.

Основная задача легкой машины семейства RCV — разведка. В качестве оружия боевая машина получает стандартный дистанционно управляемый боевой модуль M153 Common Remotely Operated Weapon Station II (CROWS II), опционно включающий, в частности, пусковую установку противотанковой системы FGM-148 Javelin.

В ноябре издание Breaking Defense написало, что линейка RCV будет включать роботов от легкой машины-разведчика, вооруженного одной противотанковой ракетой, до 30-тонного беспилотного танка, «такого же прочного, как 70-тонный M1 Abrams». Тогда же журнал Popular Mechanics отметил, что тяжелые машины RCV будут способны «убивать» российские и китайские танки, в частности, Т-14 «Армата» и Type 99.

В мае издание Defense News сообщило, что американские военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin начали производство FGM-148 °F Javelin, которые от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, где объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, позволяющие эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.

В сентябре журнал Popular Mechanics написал, что при надлежащем использовании FGM-148 Javelin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.

 
 
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