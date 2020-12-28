Армия США получила «убийцу» российской «Арматы»

Источник материала: Tut.by

Армия США получила два первых прототипа легких боевых машин «революционного» семейства наземных беспилотников Robotic Combat Vehicle (RCV), пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive .

RCV-L's 3 and 4 were delivered to GVSC today, 2 weeks ahead of schedule. This completes the full contracted delivery of Robotic Combat Vehicle — Light in preparation for 2021 testing and experimentation. #Army #QinetiQ #RCV #Robotics pic.twitter.com/oqgMpCXQ89 — Pratt Miller (@PrattMiller) December 18, 2020

Издание отмечает, что над соответствующими изделиями работала американская компания Pratt Miller совместно с ведущим британским подрядчиком QinetiQ. Легкая боевая гусеничная машина в базовой конфигурации имеет массу около семи тонн и получила гибридный двигатель, обеспечивающий экономию топлива и малошумность. Изделие может развивать скорость до 30 миль (более 48 километров) в час.

Основная задача легкой машины семейства RCV — разведка. В качестве оружия боевая машина получает стандартный дистанционно управляемый боевой модуль M153 Common Remotely Operated Weapon Station II (CROWS II), опционно включающий, в частности, пусковую установку противотанковой системы FGM-148 Javelin.

В ноябре издание Breaking Defense написало, что линейка RCV будет включать роботов от легкой машины-разведчика, вооруженного одной противотанковой ракетой, до 30-тонного беспилотного танка, «такого же прочного, как 70-тонный M1 Abrams». Тогда же журнал Popular Mechanics отметил, что тяжелые машины RCV будут способны «убивать» российские и китайские танки, в частности, Т-14 «Армата» и Type 99.

В мае издание Defense News сообщило, что американские военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin начали производство FGM-148 °F Javelin, которые от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, где объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, позволяющие эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.

В сентябре журнал Popular Mechanics написал, что при надлежащем использовании FGM-148 Javelin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.