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Маразм дня: на белом памятнике братской могилы закрасили красный цвет
Источник материала: Партизан
Закрасили красный цвет на белом памятнике на братской могиле в Ляховичском районе. Оцените новый "дизайн"
Весной белая плита на могиле красноармейцев и партизан в деревне Остров Ляховичского района имела красную полосу, которая тянулась от основания до обелиска, рассказал
По его словам, ко Дню Победы захоронение почистили, побелили и покрасили. Однако в конце ноября, снова приехав на кладбище, Говша увидел, что поверх красной краски кто-то нанес черную.
Братская могила находится на деревенском кладбище в Острове. По разным данным, в ней похоронено от 9 до 14 красноармейцев и партизан, погибших в боях 1941–1944 годах. В 1957-м на могиле установлен обелиск обнесенный оградой из металлических труб на столбиках. Установлены сведения о шести красноармейцах.
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Закрасили красный цвет на белом памятнике на братской могиле в Ляховичском районе. Оцените новый "дизайн"
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