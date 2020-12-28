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Лукашенко: Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в истории страны
28.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Будущий съезд Александр Лукашенко назвал важнейшим событием в истории страны. Собрание определит вектор развития Беларуси на ближайшие пять лет. Уже завтра начнется избрание делегатов. Президент подчеркнул: это должны быть люди, представляющие все слои населения.
В Беларуси несколько месяцев действуют площадки для диалога – граждане представляют идеи по развитию страны. На сегодня уже обработали около десяти тысяч таких обращений.
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Мероприятие откроется 11 февраля и продлится два дня.
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