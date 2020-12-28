Лукашенко: Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в истории страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание откроется 11 февраля и продлится два дня. Об этом сообщили сегодня в ходе совещания в Минске, передает «МИР 24».

Будущий съезд Александр Лукашенко назвал важнейшим событием в истории страны. Собрание определит вектор развития Беларуси на ближайшие пять лет. Уже завтра начнется избрание делегатов. Президент подчеркнул: это должны быть люди, представляющие все слои населения.

«Все новшества, которые мы будем предлагать, должны служить одной цели – нашим людям, благополучию людей. Никаких решений в угоду зарубежным «советчикам» и их здешним приверженцам быть не должно. Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение. Наше видение и предложения участникам собрания должны быть максимально конкретными, отражаюшими реальные проблемы и чаяния людей. Не надо оторванных от жизни теорий. Нужен ответ на существующие запросы общества», – указал белорусский лидер.

В Беларуси несколько месяцев действуют площадки для диалога – граждане представляют идеи по развитию страны. На сегодня уже обработали около десяти тысяч таких обращений.