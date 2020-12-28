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Девочка из Ляховичей получит дорогостоящую генную вакцину
28.12.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Семья из Беларуси, чья девочка болеет спинально-мышечной атрофией, стала победителем глобальной лотереи, которая организована производителем лекарства и предоставляет доступ к терапии AVXS-101.
"Сонечка выиграла Zolgensma", — написала в Instagram мама девочки Юлия Грикель.
© Sputnik / Алексей Куденко
София Жагунь родилась 14 ноября 2019 года. После проведения генетического анализа стало известно, что ребенок страдает редким заболеванием – спинально-мышечной атрофией первого типа. Вначале такие дети теряют способность двигаться, а после – дышать и глотать.
Сейчас в мире разработано несколько препаратов, которые могут помочь. Но ни один из них не доступен в Беларуси, хотя в подобных вакцинах нуждаются 80 детей и 60 взрослых.
В течение года семья Софии вела сбор средств. Всего один укол Zolgensma, сделанный ребенку до 2 лет способен остановить заболевание.
В Беларуси в 2020 году впервые удалось оказать такую помощь. 17 декабря в центре "Мать и дитя"
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Второй ребенок из Беларуси выиграл в "лотерею жизни" и получит от производителя препарат от неизлечимого заболевания за 2,5 млн долларов бесплатно.
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