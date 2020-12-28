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Актера Жигунова госпитализировали с коронавирусом

28.12.2020 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Актера Жигунова госпитализировали с коронавирусом
Сергей Жигунов
Он выложил в своем Инстаграме фотографию клапана для подачи кислорода и написал, что «запах елки и вкус оливье» ему недоступны.

Сергей Жигунов поблагодарил врачей Ялтинской городской больницы, без которых, как он сказал, неизвестно чем бы все закончилось.

Актеру и продюсеру 57 лет. Он известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах» и многих других.
 
 
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Известному актеру и продюсеру 57 лет.
 
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