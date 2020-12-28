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Сергей Жигунов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актера Жигунова госпитализировали с коронавирусом Известному актеру и продюсеру 57 лет.

поблагодарил врачей Ялтинской городской больницы, без которых, как он сказал, неизвестно чем бы все закончилось.Актеру и продюсеру 57 лет. Он известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах» и многих других.