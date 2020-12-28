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Актера Жигунова госпитализировали с коронавирусом
Источник материала: UDF
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов поблагодарил врачей Ялтинской городской больницы, без которых, как он сказал, неизвестно чем бы все закончилось.
Актеру и продюсеру 57 лет. Он известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах» и многих других.
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Известному актеру и продюсеру 57 лет.
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