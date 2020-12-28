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«Коротко о том, как скользко», - шутит читатель TUT.BY

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Минчане: «Жуткий гололед!»

Что говорят в «Горремавтодоре»?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Жуткий гололед». В Минске — максимально скользкие улицы Что рассказывают о ситуации на дорогах и тротуарах минчане?

Что рассказывают о ситуации на дорогах и тротуарах минчане, а что говорят коммунальники?Дождь, мокрый снег и погода «каля нуля». На улицах Минска — гололедица, скользко на проезжей части и на тротуарах. «Жуткий гололед!», — говорили даже пенсионеры, которые сегодня собирались у Западного рынка на акцию протеста, но потом разошлись.Люди присылают видео из самых разных районов Минска. Видно: правда, очень скользко. Некоторые читатели уже успели сегодня упасть на скользком тротуаре.— Я сделал единственный шаг на тротуаре при подходе к подъезду и тут же оказался на земле. Интересно, что дороги чистые, а на тротуар вообще не ступить! — сетует минчанин, который ушиб руку.Гололедная травма чаще всего связана с тем, что люди не умеют группироваться или выбирают не подходящую для погоды обувь, рассказывал недавно журналисту Health.tut.by врач-травматологГородские коммунальные службы отмечают, что во всю борются с ледяным покрытием. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал замгендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома»Он отметил, что спецтранспорта, задействованного на очистке улиц, на улицах Минска стало больше еще с 23 декабря (в среднем в сутки речь про 700 машин). Но моментально охватить весь город сложно — например, из-за узких мест, где технике сложно проехать. Несмотря на это, во всех районах столицы работы по очистке улиц от льда выполняются, говорит специалист. Сотрудники Горремавтодора начинают работу на центральных улицах и постепенно переходят к другим районам города.Дороги реагентами посыпают 700 рабочих, уверяют коммунальники.