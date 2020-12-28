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«Жуткий гололед». В Минске — максимально скользкие улицы

28.12.2020 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Жуткий гололед». В Минске — максимально скользкие улицы
«Коротко о том, как скользко», - шутит читатель TUT.BY
На улицах Минска — очень скользко. Синоптики прогнозируют гололедицу и на завтра, пишет TUT.BY.

Что рассказывают о ситуации на дорогах и тротуарах минчане, а что говорят коммунальники?

Минчане: «Жуткий гололед!»


Дождь, мокрый снег и погода «каля нуля». На улицах Минска — гололедица, скользко на проезжей части и на тротуарах. «Жуткий гололед!», — говорили даже пенсионеры, которые сегодня собирались у Западного рынка на акцию протеста, но потом разошлись.

Люди присылают видео из самых разных районов Минска. Видно: правда, очень скользко. Некоторые читатели уже успели сегодня упасть на скользком тротуаре.

— Я сделал единственный шаг на тротуаре при подходе к подъезду и тут же оказался на земле. Интересно, что дороги чистые, а на тротуар вообще не ступить! — сетует минчанин, который ушиб руку.

Гололедная травма чаще всего связана с тем, что люди не умеют группироваться или выбирают не подходящую для погоды обувь, рассказывал недавно журналисту Health.tut.by врач-травматолог Иван Разуванов.

Что говорят в «Горремавтодоре»?


Городские коммунальные службы отмечают, что во всю борются с ледяным покрытием. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал замгендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома» Владимир Латушкин.

Он отметил, что спецтранспорта, задействованного на очистке улиц, на улицах Минска стало больше еще с 23 декабря (в среднем в сутки речь про 700 машин). Но моментально охватить весь город сложно — например, из-за узких мест, где технике сложно проехать. Несмотря на это, во всех районах столицы работы по очистке улиц от льда выполняются, говорит специалист. Сотрудники Горремавтодора начинают работу на центральных улицах и постепенно переходят к другим районам города.

Дороги реагентами посыпают 700 рабочих, уверяют коммунальники.
 
Теги: Минск
 
 
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Что рассказывают о ситуации на дорогах и тротуарах минчане?
 
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