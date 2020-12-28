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Актер Алесь Молчанов объявил, что выходит на одиночный пикет с флагом. Его задержали и дали 11 суток

28.12.2020 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

27 декабря актер Алесь Молчанов вышел на Минскую кольцевую с бело-красно-белым флагом и вскоре был задержан. Суд Фрунзенского района присудил ему 11 суток по статье 23.34 КоАП.

Актер Алесь Молчанов объявил, что выходит на одиночный пикет с флагом. Его задержали и дали 11 суток

Алесь Молчанов

О намерении выйти на МКАД Алесь предварительно написал в своем фейсбуке.

«Как я поняла, он там простоял несколько часов. Ведь Саша потелил мне где-то в полпервого ночи уже из Фрунзенского РУВД, рассказал о своем задержании, - говорит его подруга, актриса Полина Добровольская. — После он перестал выходить на связь. Уже в РУВД мне сообщили, что он задержан до суда. К сожалению, мы не успели на сам суд, так как до последнего не знали, во сколько он будет. Мы только уже увидели окончательный приговор, поэтому и не знаем, как шел сам процесс».


Полина считает, что на такой шаг Алесь решился, потому что уже не мог больше молчать и хотел в очередной раз обозначить свою позицию.

Алесь Молчанов — бывший купаловец. Известен своими ролями в фильмах «Жыве Беларусь», короткометражке «Егор» (по мотивам «Радзіва Прудок» Андрея Горвата). Из последнего — играл в спектакле «Примитивы» о жизни Елены Киш.
 
 
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О намерении выйти на МКАД Алесь предварительно написал в своем фейсбуке.
 
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