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Алесь Молчанов

«Как я поняла, он там простоял несколько часов. Ведь Саша потелил мне где-то в полпервого ночи уже из Фрунзенского РУВД, рассказал о своем задержании, - говорит его подруга, актриса Полина Добровольская. — После он перестал выходить на связь. Уже в РУВД мне сообщили, что он задержан до суда. К сожалению, мы не успели на сам суд, так как до последнего не знали, во сколько он будет. Мы только уже увидели окончательный приговор, поэтому и не знаем, как шел сам процесс».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актер Алесь Молчанов объявил, что выходит на одиночный пикет с флагом. Его задержали и дали 11 суток О намерении выйти на МКАД Алесь предварительно написал в своем фейсбуке.

О намерении выйти на МКАД Алесь предварительно написал в своем фейсбуке.Полина считает, что на такой шаг Алесь решился, потому что уже не мог больше молчать и хотел в очередной раз обозначить свою позицию.— бывший купаловец. Известен своими ролями в фильмах «Жыве Беларусь», короткометражке «Егор» (по мотивам «Радзіва Прудок» Андрея Горвата). Из последнего — играл в спектакле «Примитивы» о жизни Елены Киш.