Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сколько мы платим за нарушение скорости? Возможно более 1 000 000 $ в сутки Автовладельцы существенно пополняют бюджет страны своими штрафами.

Наверное, каждый водитель в нашей стране уже получал штрафы на нарушения скорости, зафиксированные камерами.Тем, кто не получал, не расстраивайтесь – у вас все впереди. Порядка 500 камер уже круглосуточно работают в Беларуси и скорее всего, их количество и функционал будут только увеличиваться.Вот в России уже работают камеры, которые вычисляют среднюю скорость движения от точки к точке. И теперь такой трюк как «притормозить перед камерой» не сработает.Система на основании информации, когда ваша машина проезжала около предыдущей камеры, вычислит среднюю скорость движения, и если она будет выше разрешенной, то вы будете оштрафованы. Предполагаем, что в скором времени такая система будет работать и в Беларуси.С точки зрения водителя мне гораздо комфортнее заплатить штраф в ЕРИП через мобильный телефон, чем тратить свое время - сидеть в машине с гаишником и слушать поучения и рассуждения умудренного сбором дорожных штрафов милиционера.И еще неприятный момент, который меня всегда озадачивал – у этого самого «собирателя штрафов» есть право за одно и то же нарушение ПДД наказать разными способами.Например – за нарушение скоростного режима: Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от двадцати до тридцати километров в час – от 27 до 81 рубля (от 1 до 3 базовых величин) Разница в три (!!!) раза.И мне всегда было интересно, по каким критериям гаишник решает дать одну базовую или три? По настроению? По марке автомобиля? По стоимости автомобиля? По полу водителя? По плану сбора штрафов?Ведь такое право - применять различные наказания за одно и то же нарушение - это прямая дорога к коррупции, с которой власти Беларуси борются уже более 25 лет. А тут своими руками дают такое право, или это дань уважения традициям?Наверное, на этот вопрос я так и не узнаю ответ