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Toyota представила небольшой городской электромобиль С+pod

28.12.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До недавнего времени Toyota не занималась электромобилями, делая главную ставку на гибридные автомобили. Но еще летом прошлого года японский автогигант обнародовал план по выводу на рынок целого семейства электромобилей, выступающих в различных рыночных сегментах. И, что называется, «пробой пера» стал электрический микрокар C+pod, предназначенный для внутреннего японского рынка.


Эта трехдверная машинка насчитывает в длину всего 2,49 м, ширина достигает 1,29 м, а высота — 1,55 м. Колесная база у C+pod равна 1,78 м, а из прочих указанных производителем параметров — 145 мм дорожного просвета и радиус поворота 3,9 м, а одним из главных преимуществ новинки называется отменная маневренность. Весит C+pod всего 670 кг.


На задней оси хэтчбека установлен компактный электромотор, развивающий 12,5 л.с. и 56 Нм крутящего момента. С ним электрокар может развивать максимальные 60 км/ч. Под полом салона установлена тяговая батарея емкостью 9,06 кВтч, заряда которой должно хватать на 150 км пробега по циклу WLTP. Сообщается, что от 200-вольтовой розетки батарею можно зарядить примерно за 5 часов.


Салон двухместный, а оснащение топовой версии включает кондиционер, сиденья с подогревом, электрорегулировки боковых зеркал, пару монохромных дисплеев для приборов посередке передней панели и систему автоматического торможения.


Toyota уже начала продажи C+pod, который пока доступен только корпоративным клиентам и для служб каршеринга. Стоимость — от 15 900 долларов в пересчете. Частные покупатели смогут приобрести электрокар в 2022 году.

 
 
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В Японии дебютировал электрический микрокар Toyota C+pod, предназначенный для корпоративных клиентов и служб каршеринга.
 
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