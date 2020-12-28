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Warner Bros. приступила к «Чудо-женщине 3» после успеха второй части
Источник материала: Onliner
Компания Warner Bros.
Фильм вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. В стриминге фильм показал себя превосходно: в премьерный день картину посмотрело около половины подписчиков HBO Max, что стало рекордом для сервиса. На данный момент картина собрала по всему миру около $85 миллионов.
«Чудо-женщина: 1984» будет доступна в HBO Max только месяц.
Третью часть фильма поставит Пэтти Дженкинс, которая сняла первую и вторую картины. Главную роль вновь исполнит Галь Гадот.
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Компания Warner Bros. объявила о начале работы над третьим фильмом «Чудо-женщина». Случилось это вскоре после премьеры ленты «Чудо-женщина: 1984», которая показала...
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