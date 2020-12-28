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«Приобрести товар на 27 рублей». Разгадываем маркетологический ребус из Глуска

28.12.2020 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ловкие управленческие решения — важное условие неуязвимости нашей экономической системы. Практика показывает: умело пользуясь собственными ресурсами, можно долго поддерживать жизнь внутри себя, не прибегая к подпитке извне. Например, периодически продавать товар самому себе (можно с накруткой). Из Глуска нам прислали странное объявление — попытаемся понять, что оно означает.

Кто и в какой организации сумел создать такое распоряжение — неизвестно. Как бы то ни было, работникам велено: купить в магазине райпо чего-нибудь на 27 рублей.

«Приобрести товар на 27 рублей». Разгадываем маркетологический ребус из Глуска

Вообще-то, с похожим менеджментом мы сталкивались не раз, большого удивления он уже не вызывает. А иногда даже кажется нормальным, когда организации «поддерживают» друг друга, чтобы не пропасть поодиночке. Но, может, это фальшивка? А вдруг не фальшивка — какие тогда санкции полагаются за ослушание и прочее бунтарство?

Чтобы разобраться, звоним в райпо. Там нас уверяют, что впервые слышат о такой инициативе. Заведующая упомянутым магазином «ПроЗапас» тоже говорит, что понятия не имеет о таком распоряжении, просто «кому-то нечем заняться». Попросила сбросить картинку, чтобы полюбоваться.

Что же получается? Если торговая организация все отрицает и действительно ничего подобного не выдвигала, выходит, можно не покупать — и ничего за это не будет?! И все же страшновато впадать в такой волюнтаризм... Нужен совет опытных белорусов. Расширенную аналитику — как всегда, в комментарии.

Таки обязательно покупать что-нибудь в «ПроЗапасе»?

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Ловкие управленческие решения — важное условие неуязвимости нашей экономической системы. Практика показывает: умело пользуясь собственными ресурсами, можно...
 
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