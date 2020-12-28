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В Бобруйске женщина с ребенком выпала с 7-го этажа. Женщина погибла, ребенок остался жив
Источник материала: Onliner
Издание «Коммерческий курьер»
ЧП случилось в четверг, 24 декабря. Около одиннадцати вечера из окна седьмого этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина. В руках у нее был новорожденный мальчик.
От удара о землю женщина погибла на месте.
Ребенок выжил, сейчас он находится в больнице.
О погибшей известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Следственный комитет выясняет мотивы и обстоятельства происшедшего.
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Издание «Коммерческий курьер» сообщает, что в Бобруйске из окна многоэтажки выпала женщина с новорожденным ребенком. Он выжил, а женщина погибла. Читать далее…
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