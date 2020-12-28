В Бобруйске женщина с ребенком выпала с 7-го этажа. Женщина погибла, ребенок остался жив

Источник материала: Onliner

Издание «Коммерческий курьер» сообщает , что в Бобруйске из окна многоэтажки выпала женщина с новорожденным ребенком. Он выжил, а женщина погибла.

ЧП случилось в четверг, 24 декабря. Около одиннадцати вечера из окна седьмого этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина. В руках у нее был новорожденный мальчик.

От удара о землю женщина погибла на месте.

Ребенок выжил, сейчас он находится в больнице.

О погибшей известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Следственный комитет выясняет мотивы и обстоятельства происшедшего.