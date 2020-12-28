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PlayStation 5 одели в 20 килограммов золота

28.12.2020 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский бренд Caviar имеет неутомимую тягу к золоту. Дизайнеры бренда регулярно отделывают золотом новые iPhone, а теперь взялись и за консоли. Они представили версию PlayStation 5 в золоте. Этим драгоценным материалом отделаны и геймпады консоли.

Отделка получила название Sony PlayStation 5 Golden Rock. В ней используется 8 листов золота 750-й пробы общим весом 20 кг. Геймпад Dualsense, помимо золотого вкрапления, отделан натуральной кожей крокодила. Сколько такая консоль будет стоить? Об этом скромно молчат. Но говорят, что лимитированная версия будет по-настоящему редкой — всего один экземпляр.

PlayStation 5 одели в 20 килограммов золота

PlayStation 5 одели в 20 килограммов золота

 
 
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Российский бренд Caviar имеет неутомимую тягу к золоту. Дизайнеры бренда регулярно отделывают золотом новые iPhone, а теперь взялись и за консоли. Они представили версию...
 
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