PlayStation 5 одели в 20 килограммов золота

Источник материала: Onliner

Российский бренд Caviar имеет неутомимую тягу к золоту. Дизайнеры бренда регулярно отделывают золотом новые iPhone, а теперь взялись и за консоли. Они представили версию PlayStation 5 в золоте. Этим драгоценным материалом отделаны и геймпады консоли.

Отделка получила название Sony PlayStation 5 Golden Rock. В ней используется 8 листов золота 750-й пробы общим весом 20 кг. Геймпад Dualsense, помимо золотого вкрапления, отделан натуральной кожей крокодила. Сколько такая консоль будет стоить? Об этом скромно молчат. Но говорят, что лимитированная версия будет по-настоящему редкой — всего один экземпляр.







