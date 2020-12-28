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Василий Хомутовский: Благодаря белорусским людям мы почувствовали себя настоящими патриотами

28.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Василий Хомутовский: Благодаря белорусским людям мы почувствовали себя настоящими патриотами

  • 28.12.2020, 17:32
Василий Хомутовский: Благодаря белорусским людям мы почувствовали себя настоящими патриотами
Василий Хомутовский

Мы — нация.

Тренер вратарей Василий Хомутовский в новом выпуске на канале «ЧестнОК» обратился к белорусам, сообщает «Трибуна».

«Благодаря белорусским людям во всех отраслях и слоях нашей жизни, мы почувствовали себя настоящими патриотами. И каждый день выходя на улицу люди могут чувствовать единение, даже ничего не сказав. А раньше надо было объяснять, где находится Беларусь, возле России. Мы — нация», – заявил Хомутовский.

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