Источник материала: Хартия'97

Три оригинальных закуски на Новый год, которые заменят бутерброды 28.12.2020, 17:26

Чем разнообразить праздничное меню.

В новогоднюю ночь хочется побаловать свою семью необычным праздничным меню. И если вы уже определились с рецептами основных блюд и креативных десертов на Новый год, самое время подумать об оригинальных закусках. «Апостроф» решил рассказать вам три рецепта вкусных закусок, которые украсят ваш стол.

Рулеты из лаваша и лосося





Ингредиенты: лаваш (2 листа), лосось слабосоленый (200 г), сливочный сыр (150 г), помидор (2 шт.), лук зеленый (1 маленький пучок), листья салата (6-8 шт.), лимонный сок, перец (по вкусу).

Помидоры, лук и листья салата промыть под проточной водой, высушить на бумажных полотенцах.

Помидоры нарезать колечками, лук мелко порубить. Листья салата порвать на аккуратные кусочки руками. Лосось порезать ломтиками.

Лаваш смазать сливочным сыром, если нужно – поперчить. Сверху посыпать зеленым луком и положить кусочки лосося, слегка сбрызнуть их лимонным соком, затем - листья салата и помидор.

Лаваш плотно свернуть в рулетик, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1-2 часа.

Перед подачей разрезать каждый рулетик на кусочки шириной 4-5 см, разложить на блюдо для подачи.

Тарталетки с курицей и грибами

Ингредиенты: готовые тарталетки (12 шт.), куриное филе (300-400 г), шампиньоны (250-300 г), твердый сыр (100 г), плавленый сыр (50 г), сливки 10% (110 г), чеснок (1 зубчик), майонез, соль, перец, зелень и маринованные грибы для украшения.

Куриное филе промыть, очистить от пленок, порезать тонкими полосками и обжарить на сковороде (на растительном масле) до золотистой корочки. Дать ему остыть, затем порезать поперек волокон.

Шампиньоны помыть под проточной водой, и очень мелко нарезать.

В раскаленной сковороде поджарить шампиньоны, затем добавить куриное филе и сливки.

Твердый и плавленый сыр натереть на мелкой терке. Добавить туда майонез и пропущенный через пресс чеснок, перемешать.

Взять тарталетку, на дно положить 1 ст. л. сырной начинки, затем - 1 ст. л. курино-грибной. Сверху украсить зеленью и маринованным грибочком.

Роллы "Селедка под шубой"





Ингредиенты: нори (2 листа), филе сельди (100 г), килька (12 шт.), свекла (1 шт.), картошка (1-2 шт.), лук (1 шт.), яйца (2 шт.), яблочный уксус (1 ст. л.), майонез, вода, укроп, соль.

Для приготовления этого блюда вам также понадобится коврик для суши.

Картошку и свеклу помыть, положить в кастрюлю, сварить до готовности "в мундире". Дать им остыть, затем почистить и натереть на крупной терке.

Яйца отварить вкрутую, почистить, потереть на мелкой терке.

Лук очистить от шелухи, мелко нарезать. Затем добавить в него 1 ст. л. уксуса и 1 стакан кипятка, а после этого промыть под холодной водой.

Филе сельди разрезать на длинные полоски.

Теперь нужно сформировать роллы: лист нори положить на коврик для суши гладкой стороной вниз, выложить часть свеклы, равномерно разровнять ее, и чтобы по длинному краю осталось пустое место (без свеклы) шириной в 1 см. Смазать тонким слоем майонеза.

Затем выложить слой картофеля и также смазать майонезом.

Следующий слой – лук и яйца, а затем снова слой майонеза.

Филе сельди выложить вдоль длинного края нори, закрытого свеклой, отступив приблизительно 0,5 см.

С помощью коврика аккуратно завернуть ролл, а затем нарезать на кусочки, смочив предварительно нож в горячей воде. Сверху можно украсить роллы килькой и укропом.

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