Знаменитый оракул краб Петрович все еще жив, но за него уже тревожно

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жив ли краб-предсказатель и готовится ли к планетарному первенству 2021 года? – Sputnik отправился в Центр океанографии "Открытый океан", чтобы найти ответы на эти вопросы.

Спасибо, что живой

Самые распространенные вопросы, которые приятели в шутку задают директору центра Алексею Азарову: все ли клешни у Петровича на месте, не приготовил ли он какой-нибудь деликатес из бывшего обитателя Баренцева моря.

Центр океанографии "Открытый океан"

Азаров заводится с пол-оборота, злится. Для него подобного рода троллинг, как гвоздем по стеклу.

"Петрович – член семьи, свой, родной. Надеюсь, лет 10-15 он еще проживет. Если ситуация не ухудшится", - говорит Алексей, но как-то без особого оптимизма в голосе.

"Поймите, чтобы постоянно содержать краба в музее, надо порядка тонны морской воды, охлаждать ее до 4-6 °C, поддерживать специальный состав, в конце концов, кормить этого членистоногого. А это – ежедневные расходы. Пока выкручиваюсь, как могу. Хотя пандемия очень навредила", - рассказал Азаров.

© Sputnik Владимир Нестерович Создатель и руководитель Центра океанографии "Открытый океан" Алексей Азаров

Экскурсий все меньше и меньше

В лучшие времена "Открытый океан" посещало до 20 000 человек в год, в 2020-м хорошо, если тысяч пять набралось, делится директор центра.

© Sputnik Владимир Нестерович Макет подводной лодки

"Здесь 71 аквариум. Есть каймановая и болотные черепахи, игуана, травоядная пиранья, акуленок, который появился на свет в музее, всевозможные рыбки и три крикливых попугая. За обитателями нужен ежедневный уход: животных, между прочим, кормить нужно. Плюс оплата аренды, коммуналка. Еле концы с концами свожу",- посетовал Азаров.

© Sputnik Владимир Нестерович В океане встречаются весьма диковинные животные

Алексей надеется, что в новом году ситуация улучшится, а пока рассчитывает на то, что любознательных людей по-прежнему немало и что отыщутся те, кто подставит в трудные времена плечо.

"На одном энтузиазме долго не протянешь. Когда мне говорят, поезжай с Петровичем по городам и весям, не отказываюсь, но когда начинаю считать расходы, становится очень грустно. Предлагаю, чтобы организаторы хоть чем-то помогли – в ответ всегда молчание. В результате никуда не едем", - пояснил Азаров.

Витебска Карлом Шильдером. © Sputnik Владимир Нестерович"> © Sputnik Владимир Нестерович Прообразом мобильного музея послужила первая в мире цельнометаллическая подводная лодка, построенная уроженцем Витебска Карлом Шильдером

Петрович как бренд

Что касается чемпионата мира по хоккею 2021 года, который планируется провести в Минске и Риге, Азаров считает, что краб Петрович вполне мог бы взяться за старое: предсказывать результаты каждого матча, но при одном условии – кто-то должен взять на себя финансирование этого проекта.

"Петрович – это уже бренд, краб, который неплохо справился с ролью оракула. Он абсолютно точно предсказал результаты 11 из 17 матчей чемпионата мира 2014 года, в том числе победу россиян в финале. А это – очень хороший показатель. Если дирекция по проведению чемпионата захочет и дальше раскручивать эту историю, я открыт для переговоров", - сказал Азаров.

© Sputnik Владимир Нестерович Все пространство музея заполонено экспонатами

Что такое "Открытый океан"?

Центр океанографии "Открытый океан" – это два музея с уникальными экспонатами, рассказывающими о жизни океана и выходцах из Беларуси, которые стали известными моряками или кораблестроителями.

© Sputnik Владимир Нестерович В музее немало экспонатов, посвященных освоению Антарктиды

Первый музей был создан в 2008 году и расположился в подвале на улице Брилевской. В январе 2018 года появилась мобильная версия – желтая "подводная лодка" на колесах.