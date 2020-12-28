Просто о здоровье: тестостерон - король гормонов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказывать о самых главных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.

"Король гормонов и гормон королей", - так заслуженно отзываются эндокринологи и андрологи о тестостероне.

Как правило, у большинства людей тестостерон отождествляется только с мужчиной или напрямую с его потенцией. Однако доподлинно известно, что тестостерон вырабатывается у мужчин в яичках, у женщин в яичниках и у обоих в надпочечниках.

Во всём семействе гормонов тестостерон относят к гормону молодости. Это энергия, уверенность в себе, хорошее настроение и качество жизни. Человек с высоким уровнем тестостерона всегда демонстрирует лидерские качества, он харизматичен, способен повести людей за собой.

Тестостерон и сила мышц

© Pixabay Чем дольше сохраняется объем мышечной массы, тем дольше продолжается молодость человека

Тестостерон отвечает за силу и объем мышечной массы. Это очень важный нюанс в определении здоровья и долголетия человека: чем дольше мы сохраняем объем мышечной массы, тем дольше продолжается наша молодость.

Мышцы в человеческом теле имеют разный и важный функционал:

- скелетные, крепятся к костям и помогают сохранить положение тела в пространстве, они обслуживают повседневную жизнь человека,

- гладкие мышцы помогают поддерживать физиологию внутренних органов,

- из-за своего строения отдельно стоит сердечная мышца и мышцы, выстилающие сосуды.

Все эти виды мышц нуждаются в тестостероне.

Любой кардиолог при постановке диагноза учитывает уровень тестостерона, независимо от того, пациент мужчина или женщина. Если уровень низкий, то функционал миокарда и крупных магистральных сосудов будет страдать.

Мышца без тестостерона, в том числе и сердечная, становится слабой и истощается. Иногда коррекция по тестостерону и основным гормонам помогает избежать развития сложных макрососудистых катастроф (инфаркт или инсульт) и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому всем мужчинам и женщинам начиная с 45 лет необходимо хотя бы раз в год мониторить свою гормональную панель.

Тестостерон и красота

Немаловажное значение имеет уровень тестостерона и в бьюти-индустрии. Тестостерон влияет на плотность кожи, костей, а также подкожных мышц.

В возрасте 25-30 лет за нас "думает" наша физиология. Уровень гормонов в этом возрасте на пике, но с определенного возраста начинается потеря костной и мышечной массы, лицо начинает "ползти вниз", появляются провисания кожи.

Прежде чем бежать в спортзал за результатом или задумываться о пластической или инъекционной коррекции, стоит сдать анализ крови на гормоны и, в частности, на тестостерон.

Если его уровень стабильно низкий, стоит понимать, что "ветхая" мышца не сможет корректно удержать плотный филлер. В то же время с мышечным каркасом, скорректированным по тестостерону, легче спрогнозировать положительные результаты от бьюти-процедур.

Pixabay © Photo : Прежде чем делать инъекционную коррекцию, стоит сдать анализ крови на гормоны и, в частности, на тестостерон

Тестостерон при занятиях спортом

Если у мужчины (в большей степени) или женщины нет адекватного уровня тестостерона в крови, они не смогут полноценно и безопасно заниматься в тренажерном зале. Чтобы накачать мышцы, у человека должен быть гормональный ресурс для этого.

Тестостерон отвечает за силу мышечной массы. Когда гормон в норме, появляются и желание, и способность переносить физические нагрузки, спорт доставляет удовольствие, а не борьбу с самим собой.

Ошибочно считается, что сам спорт способствует выработке тестостерона, многие обычно за этим и приходят в зал. Однако спорт и активные физические нагрузки являются теми механизмами, которые наоборот расходуют дневную норму тестостерона.

Почему? Для реализации механизмов тестостеронового роста мышечной массы и сжигания жира, необходимо, чтобы тестостерон изначально был в норме. Иначе не происходит полноценного L-карнитинового каскада и переноса жирных кислот к мышечным клеткам. Мышцы не питаются жирами, жиры не сжигаются, роста мышц тоже не происходит.

Когда "хиленький" мужчина с низким уровнем тестостерона идет в тренажерный зал за формами, он рискует серьезно истощить сердечную мышцу или получить сосудистую катастрофу.

© Pixabay С низким уровнем тестостерона в тренажерный зал идти не стоит

Помимо лабораторного определения уровня тестостерона существуют "страховочные" тесты, говорящие о состоянии мышечного статуса, например, динамометр. В норме на вытянутой руке мужчина должен выжимать не менее 40 ед., женщина не менее 20 ед.

Еще один тест: стоя на одной ноге, развести руки в стороны. Вторую ногу поднять до уровня колена и удержаться в таком положении не менее 40 секунд. Если эти два теста "провалены", стоит заглянуть к эндокринологу прежде, чем формировать фигуру Апполона.

Тестостерон и либидо

Безусловно, тестостерон - это и сексуальные амбиции, либидо, способность в продолжении рода. Этот гормон влияет на жизнеспособность, активность и энергетический запас сперматозоидов.

У женщин тестостерон обеспечивает овуляцию, предупреждает возрастную саркопению (потерю мышечной массы). На сегодняшний день за рубежом успешно корректируют эти состояния профилактическими или терапевтическими дозами специальной формы тестостерона, адаптированной под женский организм.

Многочисленные рандомизированные исследования на протяжении 5-ти лет окончательно доказали, что в физиологических дозах тестостерон не вызывает онкологии.

Тестостерон и деторождение

Если пара решила задуматься о здоровом продолжении рода, ей необходимо позаботится о максимальном сведении к нулю окислительного стресса в организме.

Pixabay © Photo : Окислительный стресс может стать причиной прерывания беременности

Окислительный стресс - это, в том числе, избыточное образование свободных радикалов с последующим повреждением мембран и структур клеток. РН-показатель слюны, должен быть не менее 7-7.2.

В чем опасность? Окислительный стресс ведет к снижению уровня тестостерона, активности сперматозоидов, клеточной энергии самих сперматозоидов.

На ранних сроках развитие эмбриона происходит за счет клеточной энергии самой яйцеклетки и сперматозоида. Если у обоих партнеров зафиксирован окислительный стресс, беременность не наступит или биологически прервется.

Тестостерон и лишний вес

Так как тестостерон относится, в том числе, к жиросжигающим гормонам, то при формировании беспричинного лишнего веса, стоит проверить свою гормональную панель. Иногда проблема кроется в дисбалансе гормонов, в частности тестостерона и мелатонина.

Pixabay © Photo : При наличии лишнего веса стоит проверить свою гормональную панель

Тестостерон влияет не только на нашу мотивацию ментальные функции, но и в прямом смысле на внутреннюю энергию, вырабатываемую клетками. При недостатке тестостерона наблюдаются:

- слабость, утомляемость, сонливость днем,

- апатия, раздражительность, перепады настроения и плохой сон,

- ночные походы в туалет, слабость мышц мочевого пузыря,

- нарушение эрекции, эякуляции, снижение либидо и нежелание близости,

- ненормально высокие цифры холестерина в анализе крови,

- метаболический синдром.

Тест на тестостерон

Все гормоны связаны между собой, и любое заболевание способно влиять на их уровень и наоборот. По мнению андрологов, юношам в возрасте 16 и 18 лет, необходимо сдавать тест на тестостерон. Результаты будут отправной точкой пикового значения, с ними в дальнейшем можно сравнивать скорость падения тестостерона. У каждого конкретного человека физиологический возрастной пик данного гормона индивидуален.

На уровень тестостерона в крови влияют нехватка витамина D, омега-3, РН организма и, конечно, вредные привычки.

Помните, что позитивный настрой позволяет быть дирижером жизни, а тестостерон в этом оркестре - ведущий солист!