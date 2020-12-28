ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Можно ли смешивать пиво с водкой? Что говорит нарколог

28.12.2020 17:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Можно ли смешивать пиво с водкой? Что говорит нарколог
Иллюстративное фото
Среди алкогольных напитков есть те, которые более или менее сочетаются между собой, и те, которые смешивать категорически нельзя.

Такое мнение в беседе с корреспондентом агентства «Минск-Новости» высказала заведующая наркологическим отделением Минского областного клинического центра «Психиатрия-Наркология» Татьяна Маттар.

— К примеру, вино, в том числе игристое, с водкой нельзя смешивать. При этом не имеет значения, в одном бокале или начинать застолье с шампанским, а продолжать — с водкой. У этих спиртных напитков разные основы. Они — абсолютные противоположности! — отметила Т. Маттар. — Плохое сочетание «коньяк — пиво». Выпьете, будет плохо — гарантировано! А вот пиво с водкой более или менее организмом переваривается, и такой коктейль не позволит быстро захмелеть.

— Какой такой коктейль?

— Если начнете застолье с пива, а потом, если посиделки долгие, выпьете немного водки.

Говоря о количестве выпитого во время застолья, Т. Маттар предупредила, что, если переборщите с дозой алкоголя, а она у каждого своя, то неминуемо будет интоксикация организма. Со всеми вытекающими последствиями: и головная боль, и тошнота, и рвота, и головокружение, и тахикардия…Словом, вместо яркого праздника — отравление организма.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если переборщите с дозой алкоголя, то неминуемо будет интоксикация организма.
 
Новости дня
Новости разные
 
2700 человек примут участие во Всебелорусском народном собрании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика