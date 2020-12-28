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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Можно ли смешивать пиво с водкой? Что говорит нарколог Если переборщите с дозой алкоголя, то неминуемо будет интоксикация организма.

Такое мнение в беседе с корреспондентом агентствавысказала заведующая наркологическим отделением Минского областного клинического центра «Психиатрия-Наркология»— К примеру, вино, в том числе игристое, с водкой нельзя смешивать. При этом не имеет значения, в одном бокале или начинать застолье с шампанским, а продолжать — с водкой. У этих спиртных напитков разные основы. Они — абсолютные противоположности! — отметила Т. Маттар. — Плохое сочетание «коньяк — пиво». Выпьете, будет плохо — гарантировано! А вот пиво с водкой более или менее организмом переваривается, и такой коктейль не позволит быстро захмелеть.— Если начнете застолье с пива, а потом, если посиделки долгие, выпьете немного водки.Говоря о количестве выпитого во время застолья, Т. Маттар предупредила, что, если переборщите с дозой алкоголя, а она у каждого своя, то неминуемо будет интоксикация организма. Со всеми вытекающими последствиями: и головная боль, и тошнота, и рвота, и головокружение, и тахикардия…Словом, вместо яркого праздника — отравление организма.