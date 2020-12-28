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Сгоревший Haval F7x в Ханты-Мансийске © haval-clubs.ru

«Позже я вышел и был, мягко говоря, шокирован, ибо, открыв машину, оттуда валил дым. В салоне всё, естественно, в копоти», – рассказал Денис.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские Haval загораются на морозе Причины возгораний не ясны – в них винят дефектный топливопровод или сигнализацию.

Первым о проблеме рассказал Денис из Ханты-Мансийска – его Haval сгорел 25 декабря. Кроссовер был куплен в Сургуте и наездил только пять тысяч километров. По словам владельца, в день происшествия стоял мороз от 30 до 40 градусов, а автозапуск двигателя был настроен на температуру -21 градус, поэтому мотор заводился несколько раз.Автомобиль сгорел почти дотла, когда его заметил сотрудник МЧС, которому удалось погасить огонь с помощью огнетушителя и снега. Тогда же сработала сигнализация – от ударов по кузову. Его F7x был укомплектован сигнализацией «Старлайн А93», которую установили в дилерском центре.На следующий день в Нижневартовске произошел похожий случай. Годовалый кроссовер, оборудованный такой же сигнализацией, так же загорелся на парковке без видимых причин. По словам владельца Александра, это уже второй «Хавейл», который сгорел в городе, при этом у первого возгорание так же началось с задней части после срабатывания автозапуска.Третье самопроизвольное возгорание произошло в Нефтеюганске в ту же ночь. Автомобиль был совершенно новым – он не имел даже номеров – и так же вспыхнул сзади. Сообщения о еще двух сгоревших F7x поступили из Сургута.Вероятно, все машины оснастили одинаковой сигнализацией, однако, по мнению владельцев, причины могут быть в топливной системе, которая не выдерживает сибирских морозов, а также в некачественном бензине. Как бы то ни было, хозяева сгоревших автомобилей обсуждают возможность подать коллективный иск к китайскому производителю, который пока не отреагировал на сообщения о происшествиях.В пресс-службе Haval «Мотору» заявили, что осведомлены о ситуации и на данный момент проводят исследование и поддерживает связь с владельцами проблемных автомобилей. Компания проверяет все возможные версии случившегося, однако до окончания исследования не будет давать никаких комментариев.Haval F7x собирают на заводе марки в Тульской области. Китайский кроссовер россиянам предлагают с 1,5-литровым и 2,0-литровым бензиновыми моторами мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Стоимость варьируется от 1 549 000 до 2 029 000 рублей.