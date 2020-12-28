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Политолог объяснил, почему время фактически работает против Лукашенко

28.12.2020 17:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог объяснил, почему время фактически работает против Лукашенко
Валерий Карбалевич. Фото: 123ru.net
Итог уходящего года состоит в том, что в Беларуси началась революция, она не закончилась, и итог противостояния пока неясен. Но самое главное, что теми способами, которыми Александр Лукашенко пытается разрешить политический кризис, он не разрешается.

Такое мнение высказал политолог, журналист Валерий Карбалевич, внимательно следивший за развитием ситуации в республике весь прошедший год.

Эксперт напомнил в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм», что Александр Лукашенко пытается разрешить кризис с помощью грубой силы, жестких репрессий и «закатывания в асфальт» противников, не предлагая никаких других способов. По словам журналиста, главным дестабилизирующим фактором в стране является сам Лукашенко, и пока он у власти, решить белорусский кризис невозможно.

По мнению Карбалевича, 2020-й год показал, что в Беларуси сформировано гражданское общество, завершается формирование гражданской нации. И это означает, что власть уже будет иметь дело с новым обществом, которое не похоже на то, что было до начала избирательной кампании.

Политолог добавил, что власть фактически делает все для того, чтобы закрыть кипящий котел, закрутить все гайки и шурупы и попытаться удержать пар внутри. Но ничего хорошего из этого не получится.

В этой ситуации время играет на стороне белорусского народа, который хочет перемен, заметил Карбалевич. Потому что именно та часть населения, которая протестует, является основным двигателем экономического прогресса, прибыли, налогов и так далее.

«Поэтому фактически время работает против Лукашенко», - заявил политолог.


По его словам, в Беларуси происходит крах постсоветской утопии и разрушение последних иллюзий. Но просто так Лукашенко не уйдет и власть не отдаст – он намерен продержаться на посту минимум до окончания текущего президентского срока.

В следующем году триггером протеста может стать абсолютно любая вещь, которую даже сложно сегодня прогнозировать. Взорвать ситуацию в условиях наэлектризованного общества может любая спичка. Это может быть и попытка Лукашенко утвердить свою власть с помощью Всебелорусского народного собрания, и экономические проблемы, и жестокость властей, заключил Карбалевич.
 
 
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2020-й год показал, что в Беларуси сформировано гражданское общество.
 
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