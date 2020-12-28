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Политолог объяснил, почему время фактически работает против Лукашенко
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич. Фото: 123ru.net
Такое мнение высказал политолог, журналист Валерий Карбалевич, внимательно следивший за развитием ситуации в республике весь прошедший год.
Эксперт напомнил в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм», что Александр Лукашенко пытается разрешить кризис с помощью грубой силы, жестких репрессий и «закатывания в асфальт» противников, не предлагая никаких других способов. По словам журналиста, главным дестабилизирующим фактором в стране является сам Лукашенко, и пока он у власти, решить белорусский кризис невозможно.
По мнению Карбалевича, 2020-й год показал, что в Беларуси сформировано гражданское общество, завершается формирование гражданской нации. И это означает, что власть уже будет иметь дело с новым обществом, которое не похоже на то, что было до начала избирательной кампании.
Политолог добавил, что власть фактически делает все для того, чтобы закрыть кипящий котел, закрутить все гайки и шурупы и попытаться удержать пар внутри. Но ничего хорошего из этого не получится.
В этой ситуации время играет на стороне белорусского народа, который хочет перемен, заметил Карбалевич. Потому что именно та часть населения, которая протестует, является основным двигателем экономического прогресса, прибыли, налогов и так далее.
«Поэтому фактически время работает против Лукашенко», - заявил политолог.
По его словам, в Беларуси происходит крах постсоветской утопии и разрушение последних иллюзий. Но просто так Лукашенко не уйдет и власть не отдаст – он намерен продержаться на посту минимум до окончания текущего президентского срока.
В следующем году триггером протеста может стать абсолютно любая вещь, которую даже сложно сегодня прогнозировать. Взорвать ситуацию в условиях наэлектризованного общества может любая спичка. Это может быть и попытка Лукашенко утвердить свою власть с помощью Всебелорусского народного собрания, и экономические проблемы, и жестокость властей, заключил Карбалевич.
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2020-й год показал, что в Беларуси сформировано гражданское общество.
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