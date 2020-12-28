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«Минск-Новости»

РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт назвал причины возникновения эха при разговоре по мобильному Важно знать, по какому каналу связи идет общение.

По словам эксперта, чтобы определить причины возникновения эха, важно знать, по какому каналу связи идет общение, поскольку чаще помехи возникают при интернет-звонках, когда звук разделяется на цифровые пакеты и направляется через Сеть. Сбои в ходе коммутации пакетов и могут привести к возникновению эха или шумов.— Самыми распространенными являются каналы традиционной сотовой связи и каналы связи по протоколам IP, — отметил специалист.При соединении с помощью обычной сотовой связи помехи могут означать проблемы с самим аппаратом: шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств примешивает входящий звук в разговор.— То же самое происходит при попытке записать разговор той же трубкой. Чтобы проверить свое устройство на предмет сбоя, можно заглушить динамик и попросить собеседника послушать, осталось ли эхо в звуковом канале, — пояснилОднако чаще эхо наблюдается при интернет-звонках, когда звук доставляется цифровыми пакетами и в процессе отправки наблюдается так называемая коммутация пакетов — сложный технологический процесс, который может дать сбой.— Пакеты теряются во время передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник, — уточнил эксперт.