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Эксперт назвал причины возникновения эха при разговоре по мобильному
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По словам эксперта, чтобы определить причины возникновения эха, важно знать, по какому каналу связи идет общение, поскольку чаще помехи возникают при интернет-звонках, когда звук разделяется на цифровые пакеты и направляется через Сеть. Сбои в ходе коммутации пакетов и могут привести к возникновению эха или шумов.
— Самыми распространенными являются каналы традиционной сотовой связи и каналы связи по протоколам IP, — отметил специалист.
При соединении с помощью обычной сотовой связи помехи могут означать проблемы с самим аппаратом: шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств примешивает входящий звук в разговор.
— То же самое происходит при попытке записать разговор той же трубкой. Чтобы проверить свое устройство на предмет сбоя, можно заглушить динамик и попросить собеседника послушать, осталось ли эхо в звуковом канале, — пояснил Павел Мясоедов.
Однако чаще эхо наблюдается при интернет-звонках, когда звук доставляется цифровыми пакетами и в процессе отправки наблюдается так называемая коммутация пакетов — сложный технологический процесс, который может дать сбой.
— Пакеты теряются во время передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник, — уточнил эксперт.
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Важно знать, по какому каналу связи идет общение.
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