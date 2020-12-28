ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт назвал причины возникновения эха при разговоре по мобильному

28.12.2020 17:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эксперт назвал причины возникновения эха при разговоре по мобильному
Иллюстративное фото
Помехи при разговоре по мобильной связи могут быть вызваны как самим аппаратом, так и каналом связи. Об этом рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.

По словам эксперта, чтобы определить причины возникновения эха, важно знать, по какому каналу связи идет общение, поскольку чаще помехи возникают при интернет-звонках, когда звук разделяется на цифровые пакеты и направляется через Сеть. Сбои в ходе коммутации пакетов и могут привести к возникновению эха или шумов.

— Самыми распространенными являются каналы традиционной сотовой связи и каналы связи по протоколам IP, — отметил специалист.

При соединении с помощью обычной сотовой связи помехи могут означать проблемы с самим аппаратом: шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств примешивает входящий звук в разговор.

— То же самое происходит при попытке записать разговор той же трубкой. Чтобы проверить свое устройство на предмет сбоя, можно заглушить динамик и попросить собеседника послушать, осталось ли эхо в звуковом канале, — пояснил Павел Мясоедов.

Однако чаще эхо наблюдается при интернет-звонках, когда звук доставляется цифровыми пакетами и в процессе отправки наблюдается так называемая коммутация пакетов — сложный технологический процесс, который может дать сбой.

— Пакеты теряются во время передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник, — уточнил эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важно знать, по какому каналу связи идет общение.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Жлобіне за жнівеньскі страйк судзяць 26 супрацоўнікаў БМЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика