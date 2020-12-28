В Жлобине суд начал рассматривать уголовное дело из-за забастовки и остановки печей на БМЗ

Источник материала: Tut.by

28 декабря в Жлобинском районном суде начали рассматривать уголовное дело из-за забастовки на Белорусском металлургическом заводе и остановки печей 17 августа. Известно, что обвиняемые возместили ущерб предприятию — 1088 рублей. Сейчас в суде объявлен перерыв до 12 января. Также некоторые работники БМЗ, принимавшие участие в тех событиях, сегодня были осуждены по административной статье 23.34 и получили «сутки» и штрафы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Уголовное дело в отношении четверых работников БМЗ было возбуждено в начале ноября. Перед судом предстали трое из них — Игорь Поваров, Александр Бобров и Евгений Говор. Четвертый, Павел Магидов, выехал за границу и объявлен в розыск.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что 17 августа, примерно с 12.00 до 18.00, эти четверо работников совместно с «другими неустановленными лицами» находились на территории БМЗ и «организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». В итоге был остановлен технологический транспорт, который доставляет сырье в сталеплавильные цеха, из-за чего на дуговых электросталеплавильных печах была приостановлена выплавка стали. Ущерб, который понесло предприятие, — 1088 рублей 29 копеек. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).

Как рассказал один из работников БМЗ, присутствовавший на судебном заседании, обвиняемые возместили предприятию материальный ущерб. Пока в суде объявлен перерыв до 12 января.

Кроме того, 28 декабря некоторые из тех, кто принимал участие в событиях на БМЗ 17 августа, были осуждены по ст. 23.34 КоАП. FINANCE.TUT.BY известно о двух таких работниках, хотя, по их словам, подобных случаев на предприятии больше. Один из этих работников получил 5 суток административного ареста, второй — штраф 15 базовых. И это несмотря на то, что срок давности по статье 23.34 — два месяца.

— 4 декабря постановлением следователя было отказано в возбуждении уголовных дел в отношении этих работников за отсутствием в их действиях состава преступления, — комментирует официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова. — В последующем материалы были направлены следователем для проведения проверки и принятия решения об усмотрении в их действиях состава административного правонарушения. В результате были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 23.34. В связи с тем, что материалы сначала рассматривались в рамках уголовного дела, сроки по этой статье были сдвинуты.