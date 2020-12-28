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Volkswagen: в Беларуси продан последний экземпляр Polo Sedan

28.12.2020 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский офис Volkswagen сообщил о том, что 28 декабря 2020 года в нашей стране был продан последний экземпляр Polo Sedan.


Автомобиль был выдан владельцу в дилерском центре по адресу проспект Независимости, 202. Седан Polo уже более двух недель был выставлен перед автоцентром как «настоящий коллекционный авто», сообщает пресс-служба Volkswagen. В последнюю неделю уходящего года его купила жительница города Крупки.


Как уточнили в Volkswagen, всего в Беларуси было продано 29 516 единиц седана Polo. Напомним, что этим летом в нашей стране начались продажи нового поколения Polo, который теперь представляет собой пятидверный лифтбек. Его сборка также налажена на заводе в Калуге бок о бок с родственной Skoda Rapid. Сейчас цены на новый Polo начинаются от 29 300 рублей.

 
 
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Белорусский офис Volkswagen сообщил о том, что 28 декабря 2020 года в нашей стране был продан последний экземпляр Polo Sedan.
 
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