Volkswagen: в Беларуси продан последний экземпляр Polo Sedan

Источник материала: Tut.by

Белорусский офис Volkswagen сообщил о том, что 28 декабря 2020 года в нашей стране был продан последний экземпляр Polo Sedan.





Автомобиль был выдан владельцу в дилерском центре по адресу проспект Независимости, 202. Седан Polo уже более двух недель был выставлен перед автоцентром как «настоящий коллекционный авто», сообщает пресс-служба Volkswagen. В последнюю неделю уходящего года его купила жительница города Крупки.





Как уточнили в Volkswagen, всего в Беларуси было продано 29 516 единиц седана Polo. Напомним, что этим летом в нашей стране начались продажи нового поколения Polo , который теперь представляет собой пятидверный лифтбек. Его сборка также налажена на заводе в Калуге бок о бок с родственной Skoda Rapid. Сейчас цены на новый Polo начинаются от 29 300 рублей.