|
Volkswagen: в Беларуси продан последний экземпляр Polo Sedan
Источник материала: Tut.by
Белорусский офис Volkswagen сообщил о том, что 28 декабря 2020 года в нашей стране был продан последний экземпляр Polo Sedan.
Автомобиль был выдан владельцу в дилерском центре по адресу проспект Независимости, 202. Седан Polo уже более двух недель был выставлен перед автоцентром как «настоящий коллекционный авто», сообщает пресс-служба Volkswagen. В последнюю неделю уходящего года его купила жительница города Крупки.
Как уточнили в Volkswagen, всего в Беларуси было продано 29 516 единиц седана Polo. Напомним, что этим летом в нашей стране начались продажи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский офис Volkswagen сообщил о том, что 28 декабря 2020 года в нашей стране был продан последний экземпляр Polo Sedan.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)