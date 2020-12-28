2020 год стал худшим для нефтяной отрасли за 10 лет

Источник материала: Ежедневник

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Только по итогам первых девяти месяцев нынешнего года нефтедобытчики были вынуждены списать активы примерно на 145 млрд долларов. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года, когда котировки на нефть упали вдвое по сравнению с началом осени 2014 года, нефтяные компании списали активы на 72,1 млрд долларов — сумму, вдвое меньшую, чем в 2020 году. При этом в статистику за первые девять месяцев текущего года не вошли списание ExxonMobil на 20 млрд долларов, которое произойдет в четвертом квартале, и списание Chevron на 10 млрд долларов, зафиксированное в самом конце 2019 года.

Массовое списание активов в нынешнем году вызвано пандемией COVID-19, которая еще весной обвалила спрос на энергию в связи с массовым закрытием производства по всему миру, а также с ценовой войной между ОПЕК и Россией, которые несколько месяцев не могли договориться о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти ради стабилизации цен на рынке, отмечает Коммерсантъ .