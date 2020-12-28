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На территории бывшей воинской части в Быхове нашли два тела

28.12.2020 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В одном из нефункционирующих зданий, расположенном на территории бывшей воинской части в Быхове, произошло возгорание.

На территории бывшей воинской части в Быхове нашли два тела
Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, при ликвидации пожара обнаружены тела двух человек. Предварительно, погибшими являются 44-летняя женщина и 37-летний мужчина. Потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками.

Для установления точной причины возгорания, личностей погибших и причины их смерти назначены экспертизы.

 
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В одном из нефункционирующих зданий, расположенном на территории бывшей воинской части в Быхове, произошло возгорание.
 
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