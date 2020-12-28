|
На территории бывшей воинской части в Быхове нашли два тела
Источник материала: Навiны
В одном из нефункционирующих зданий, расположенном на территории бывшей воинской части в Быхове, произошло возгорание.
По сообщению пресс-службы СК, при ликвидации пожара обнаружены тела двух человек. Предварительно, погибшими являются 44-летняя женщина и 37-летний мужчина. Потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками.
Для установления точной причины возгорания, личностей погибших и причины их смерти назначены экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из нефункционирующих зданий, расположенном на территории бывшей воинской части в Быхове, произошло возгорание.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)