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Последняя неделя года на бирже началась с падения доллара и евро
Источник материала: Навiны
Последняя рабочая неделя 2020 года на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с падения европейской и американской валют.
Как свидетельствуют данные БВФБ, три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
евро — 3,1478 белорусского рубля (-0,0106 пункта);
доллар — 2,5736 белорусского рубля (-0,0155 пункта);
российский рубль — 3,4913 белорусского рубля за 100 российских (+0,0364 пункта).
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Последняя рабочая неделя 2020 года на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с падения европейской и американской валют.
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