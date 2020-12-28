Десять лучших сериалов года. Подводим итоги в подкасте «Прослушка»

Источник материала: Onliner

«Прослушка» подводит итоги года — сериального и не только. Чтобы не завязнуть в долгих спорах о лучших и худших релизах всего 2020-го, Антон Коляго и Андрей Марьянов, вооружившись таблицей Excel и математикой, определили топ-10 сериалов только среди тех, что обсуждались в подкасте на протяжении 28 выпусков. Итоговая картинка получилась интересной и местами неожиданной даже для нас самих.

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Тизер

Ничего не скрывая, объясняем, как считались голоса при выборе лучших. А еще рассказываем, почему ко всяческим итоговым спискам не стоит относиться слишком серьезно.

В нашем топе нашлось место сразу трем сериалам о политике (какой год — такие сериалы), двум российским сериалам и документалке. Как так вообще получилось?

Бонусом упоминаем отличные новинки, которые мы по каким-то причинам не успели обсудить в студии. Это безумный док о зоопарках реднеков «Король тигров» и меланхоличный сериал о подростках в Италии «Мы те, кто мы есть».

Расскажите о своих любимых сериалах 2020-го — мы обязательно догоним все, что пропустили, уже в следующем году.