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Десять лучших сериалов года. Подводим итоги в подкасте «Прослушка»

28.12.2020 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Прослушка» подводит итоги года — сериального и не только. Чтобы не завязнуть в долгих спорах о лучших и худших релизах всего 2020-го, Антон Коляго и Андрей Марьянов, вооружившись таблицей Excel и математикой, определили топ-10 сериалов только среди тех, что обсуждались в подкасте на протяжении 28 выпусков. Итоговая картинка получилась интересной и местами неожиданной даже для нас самих.

Слушать подкаст в iTunes|«Яндекс.Музыке»|«ВКонтакте»|Castbox

Тизер

  • Ничего не скрывая, объясняем, как считались голоса при выборе лучших. А еще рассказываем, почему ко всяческим итоговым спискам не стоит относиться слишком серьезно.
  • В нашем топе нашлось место сразу трем сериалам о политике (какой год — такие сериалы), двум российским сериалам и документалке. Как так вообще получилось?
  • Бонусом упоминаем отличные новинки, которые мы по каким-то причинам не успели обсудить в студии. Это безумный док о зоопарках реднеков «Король тигров» и меланхоличный сериал о подростках в Италии «Мы те, кто мы есть».
  • Расскажите о своих любимых сериалах 2020-го — мы обязательно догоним все, что пропустили, уже в следующем году.

 
 
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«Прослушка» подводит итоги года — сериального и не только. Чтобы не завязнуть в долгих спорах о лучших и худших релизах всего 2020-го, Антон Коляго и Андрей Марьянов,...
 
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