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Десять лучших сериалов года. Подводим итоги в подкасте «Прослушка»
Источник материала: Onliner
«Прослушка» подводит итоги года — сериального и не только. Чтобы не завязнуть в долгих спорах о лучших и худших релизах всего 2020-го, Антон Коляго и Андрей Марьянов, вооружившись таблицей Excel и математикой, определили топ-10 сериалов только среди тех, что обсуждались в подкасте на протяжении 28 выпусков. Итоговая картинка получилась интересной и местами неожиданной даже для нас самих.
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