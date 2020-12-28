Усов: «Сорванное и осмеянное Всебелорусское собрание станет траурным венком на шее Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Проведение Всебелорусского собрания в феврале 2021 года может стать либо триумфом власти, либо полным ее упадком, считает политолог.

Совершенно не важно, что будет сказано и принято на этом собрании. Важно в каких условиях будет это собрание проведено, — пишет Павел Усов. — Лукашенко уходить не собирается, как и менять конституцию, которая определила бы модель его ухода. Собрание должно подтвердить полноту власти диктатора, а Лукашенко должен выглядеть как тот, кто смог устоять и победить. Особенно это важно для демонстрации Москве.

Поэтому условия будут определять содержание. Это значит, что собрание должно пройти в полной, гробовой тишине, в атмосфере ябатькизма и политического страха.

В следующие два месяца будет осуществляться широкая мобилизация всех ресурсов системы, как для подавления очагов сопротивления, прямого террора, так и для собирания оставшихся сторонников власти.

Успех данного мероприятия зависит от эффективности политического и идеологического террора.

Возможно в этот период пройдут показательные политические процессы над заключенными, для усиления атмосферы страха.

Будут и манипулятивные уловки, такого формата, что Собрание — это диалоговая площадка для разных политических групп. Все для того, чтобы купить тишину.

Провести собрание, когда общество находится в невиданном напряжении, это практически то же самое, что провести новые выборы по старым лекалам.

Система должна не только обеспечить и собрать массовку — это должно выглядеть грандиозно, масштабно. Съезд Съездов, а не сельский сход. По сути вторая инаугурация, на которой делегаты будут хлопать до исступления и обмороков. (Для усиления таких можно завезти из Смоленской области или Иваново).

Сорванное, осмеянное, комичное мероприятие продемонстрирует крах и разрушение системы, распад режима и станет траурным венком на шее Лукашенко.

В свою очередь, Съезд под дулами автоматов, с бронетранспортерами и колючей проволокой - так себе зрелище.

Задача перед людьми режима стоит трудная: как одновременно запугать, задавить врагов и вдохновить сторонников. Устроить праздник на кладбище. Понадобиться не один миллион чтобы было пиршество, а не погребение.

Вместе с тем подготовка и проведение данного шоу (Парада Победы) будет способствовать истощению ресурсов, тем более что политические требования и ожидания к Собранию очень высоки.

Эти два месяца будут также тяжелым испытанием и для общества: если террор и репрессии не сломят духа сопротивления, если общество не купится на манипуляции, если протестами и информационным давлением удастся сорвать (испортит праздник власти) февральское сборище — это будет важной тактической победой, что вдохнёт силы для дальнейшей борьбы с режимом».