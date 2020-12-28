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Нацбанк Украины отказал Николаю Воробью в покупке украинского БТА банка

28.12.2020 18:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому предпринимателю Николаю Воробью, владеющему контрольным пакетом в украинском нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс", в покупке украинской "дочки" казахстанского БТА банка из-за небезупречной деловой репутации.

Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 24 декабря, сообщила пресс-служба НБУ, передает Интерфакс-Запад.

В сообщении говорится, что решением Совета ЕС от 17 декабря Воробей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения. Согласно требованиями нормативно-правовых актов Нацбанка Украины, применение санкций к лицу является основанием для утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены.

Указывается, что еще одним из оснований принятого решения стало непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 23 ноября дал разрешение физлицу - гражданину Беларуси - на покупку свыше 50% акций украинского БТА банка. Позднее АМКУ сообщил, что долю в БТА банке (Киев) приобретет белорусский предприниматель Николай Воробей.

 
 
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Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому предпринимателю Николаю Воробью, владеющему контрольным пакетом в украинском нефтепродуктопроводе...
 
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