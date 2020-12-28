|
Марш мудрости: пенсионеры собрались у елки
Источник материала: Партизан
Традиционная понедельничная акция была самой короткой за все время существования – помешал гололед.
Собравшиеся на акцию пенсионеры спустя какое-то время разошлись из-за сильного гололеда на улице, сообщает Onliner.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционная понедельничная акция была самой короткой за все время существования – помешал гололед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)