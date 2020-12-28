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Зачем в автомобиле нужна марганцовка

28.12.2020 18:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Зачем в автомобиле нужна марганцовка
Иллюстративное фото
Фиолетовые кристаллы перманганата калия, которые называют просто марганцовкой, могут пригодиться в экстренной ситуации на дороге.

Перманганат калия — это марганцовокислый калий, или калиевая соль марганцовой кислоты. С виду он представляет собой фиолетовые кристаллы, которые при растворении в воде образуют раствор цвета фуксии. Марганцовку можно купить в аптеке — она является мощным антисептиком, однако положить её в автомобильную аптечку можно и нужно вовсе не поэтому. Дело в том, что перманганат калия обладает ещё одним интересным свойством.

Он является сильнейшим окислителем. В зависимости от pH раствора марганцовка окисляет различные вещества, восстанавливаясь до соединений марганца разной степени окисления. Это свойство марганцовокислого калия может пригодиться в том случае, если автомобиль вдруг заглох на дороге, не заводится и вообще не подаёт признаков жизни.

Чтобы не замёрзнуть где-нибудь в глуши, нужно взять любую тряпочку или даже кусок бумаги, обмакнуть её в расширительный бачок, затем высыпать на неё пузырёк кристаллов марганцовки и сложить в подобие конверта. Импровизированный свёрток задымится, а затем и загорится. Останется только подложить в костёр дрова и согреться.

Дело в том, что перманганат калия вступает в реакцию с этиленгликолем из антифриза и воспламеняется, создавая достаточные условия для разжигания костра из любых подручных средств. Марганцовка разогревается в контакте с большинством восстановителей — например, органическими и легкоокисляющимися веществами, что вызывает появление открытого огня.
 
 
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