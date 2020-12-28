Мультфильм вытеснил новогоднюю комедию «Квартета И» с первой строчки лидеров проката

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя года — и последние новости о кассовых сборах в 2020-м. Не секрет, что год для сферы кино выдался, мягко говоря, неудачным. Даже в рубрике с кассовыми сборами мы делали перерыв, потому что многие кинотеатры попросту не работали. Но с осени кинобизнес начал раскачиваться, а к последней неделе года мы даже наблюдаем конкуренцию в прокате. Так кто с кем боролся за звание любимчика минчан?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 21−27 декабря

«КиноМинска»

1. Семейка Крудс: Новоселье

2. Обратная связь

3. Огонь

4. Серебряные коньки

5. Реальные пацаны против зомби

Silver Screen cinemas

1. Семейка Крудс: Новоселье

2. Обратная связь

3. Огонь

4. Серебряные коньки

5. Самый Новый год!

«Арт-кинотеатр»

1. Семейка Крудс: Новоселье

2. Обратная связь

3. Серебряные коньки

4. Огонь

5. Реальные пацаны против зомби

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Обратная связь

2. Семейка Крудс: Новоселье

3. Серебряные коньки

4. Огонь

5. Самый новый год!

Лидером прошедшей недели стал семейный мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» . Он вытеснил с первой строчки главную картину прошедшей недели, фильм «Обратная связь» , которому наступал на пятки еще с прошлой недели. Честно говоря, мы думали, что работа «Квартета И» будет в круглых отличниках дольше одной недели, но минчане проголосовали рублем по-другому (к слову, россияне тоже). Баланс сил распределился так: в трех сетях на первом месте — мультфильм, и лишь в одной, «Falcon Club Бутик Кино», «Квартет И» смог удержать лидерство. Правда, во всех других кинотеатрах он значится на почетном втором месте.

Никуда не делись из топа «Серебряные коньки» — зимний фильм про любовь, Петербург и чудеса. По итогам прошлой недели в некоторых сетях он занял третье место, в других — четвертое. Такие же результаты и у премьерного фильма-катастрофы прошлой недели «Огонь» с Константином Хабенским.

Интересовал минчан и другой тематический фильм про новый год (помимо «Обратной связи» и «Серебряных коньков) — «Самый новый год!» , он попал в топ двух сетей, в обеих — пятое место. А вот фильм «Рождество кота Боба» не смог занять место в лидерах.

Неправильно будет не упомянуть «Реальные пацаны против зомби» с героями популярного сериала «десятых», он смог пробиться на пятую строку топа двух сетей: «КиноМинска» и «Арт-кинотеатр».

«Семейка Крудс: Новоселье» — работа студии DreamWorks, продолжение «Семейки Крудс», которая вышла в 2013 году. Это мультфильм с возрастным ограничением 6+ о том, как забавная семейка не может усидеть на месте и всегда находит приключения.

В продолжении «первая в мире семья», то есть семья пещерных людей, попадает в светлое будущее. Но… в этом будущем уже кто-то живет. И это современная семья, которая сильно отличается от «предков». Вместе им придется искать что-то общее между собой и сглаживать то, что их отличает. А мораль такова: чтобы выжить в мире, полном опасностей, нужно держаться вместе.

«Семейка Крудс: Новоселье» Когда: сейчас в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Выбор редакции — «Огонь»

«Огонь» — это фильм-катастрофа, рассказ о героизме пожарных и спасателей. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Картину продвигают как фильм от создателей «Движения вверх» и «Экипажа», режиссер — Алексей Нужный, кстати, он же снял и фильм «Обратная связь» с «Квартетом И», что сейчас в прокате.

По сюжету инструктор авиалесоохраны в роли Хабенского теряет одного человека из команды и отказывается впредь работать с молодыми специалистами. Но нежданно-негаданно ему приходится взять с собой молодого человека своей дочери, дабы потушить пожар в Карелии. Но все идет, как водится, совсем не по плану. Огонь слишком быстро захватывает территорию, а путей отхода остается не очень много. К слову, в фильм вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае в России.

«Огонь» Когда: сейчас в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет