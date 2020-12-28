Мультфильм вытеснил новогоднюю комедию «Квартета И» с первой строчки лидеров проката

Последняя неделя года — и последние новости о кассовых сборах в 2020-м. Не секрет, что год для сферы кино выдался, мягко говоря, неудачным. Даже в рубрике с кассовыми сборами мы делали перерыв, потому что многие кинотеатры попросту не работали. Но с осени кинобизнес начал раскачиваться, а к последней неделе года мы даже наблюдаем конкуренцию в прокате. Так кто с кем боролся за звание любимчика минчан?
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 21−27 декабря
«КиноМинска»
1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Огонь
4. Серебряные коньки
5. Реальные пацаны против зомби
Silver Screen cinemas
1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Огонь
4. Серебряные коньки
5. Самый Новый год!
«Арт-кинотеатр»
1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Серебряные коньки
4. Огонь
5. Реальные пацаны против зомби
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Обратная связь
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Серебряные коньки
4. Огонь
5. Самый новый год!
Лидером прошедшей недели стал семейный мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье». Он вытеснил с первой строчки главную картину прошедшей недели, фильм «Обратная связь», которому наступал на пятки еще с прошлой недели. Честно говоря, мы думали, что работа «Квартета И» будет в круглых отличниках дольше одной недели, но минчане проголосовали рублем по-другому (к слову, россияне тоже). Баланс сил распределился так: в трех сетях на первом месте — мультфильм, и лишь в одной, «Falcon Club Бутик Кино», «Квартет И» смог удержать лидерство. Правда, во всех других кинотеатрах он значится на почетном втором месте.
Никуда не делись из топа «Серебряные коньки» — зимний фильм про любовь, Петербург и чудеса. По итогам прошлой недели в некоторых сетях он занял третье место, в других — четвертое. Такие же результаты и у премьерного фильма-катастрофы прошлой недели «Огонь» с Константином Хабенским.
Интересовал минчан и другой тематический фильм про новый год (помимо «Обратной связи» и «Серебряных коньков) — «Самый новый год!», он попал в топ двух сетей, в обеих — пятое место. А вот фильм «Рождество кота Боба» не смог занять место в лидерах.
Неправильно будет не упомянуть «Реальные пацаны против зомби» с героями популярного сериала «десятых», он смог пробиться на пятую строку топа двух сетей: «КиноМинска» и «Арт-кинотеатр».
«Семейка Крудс: Новоселье» — работа студии DreamWorks, продолжение «Семейки Крудс», которая вышла в 2013 году. Это мультфильм с возрастным ограничением 6+ о том, как забавная семейка не может усидеть на месте и всегда находит приключения.
В продолжении «первая в мире семья», то есть семья пещерных людей, попадает в светлое будущее. Но… в этом будущем уже кто-то живет. И это современная семья, которая сильно отличается от «предков». Вместе им придется искать что-то общее между собой и сглаживать то, что их отличает. А мораль такова: чтобы выжить в мире, полном опасностей, нужно держаться вместе.
«Огонь» — это фильм-катастрофа, рассказ о героизме пожарных и спасателей. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Картину продвигают как фильм от создателей «Движения вверх» и «Экипажа», режиссер — Алексей Нужный, кстати, он же снял и фильм «Обратная связь» с «Квартетом И», что сейчас в прокате.
По сюжету инструктор авиалесоохраны в роли Хабенского теряет одного человека из команды и отказывается впредь работать с молодыми специалистами. Но нежданно-негаданно ему приходится взять с собой молодого человека своей дочери, дабы потушить пожар в Карелии. Но все идет, как водится, совсем не по плану. Огонь слишком быстро захватывает территорию, а путей отхода остается не очень много. К слову, в фильм вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае в России.