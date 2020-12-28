﻿ Мультфильм вытеснил новогоднюю комедию «Квартета И» с первой строчки лидеров проката. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мультфильм вытеснил новогоднюю комедию «Квартета И» с первой строчки лидеров проката

28.12.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя года — и последние новости о кассовых сборах в 2020-м. Не секрет, что год для сферы кино выдался, мягко говоря, неудачным. Даже в рубрике с кассовыми сборами мы делали перерыв, потому что многие кинотеатры попросту не работали. Но с осени кинобизнес начал раскачиваться, а к последней неделе года мы даже наблюдаем конкуренцию в прокате. Так кто с кем боролся за звание любимчика минчан?


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 21−27 декабря

«КиноМинска»

1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Огонь
4. Серебряные коньки
5. Реальные пацаны против зомби

Silver Screen cinemas

1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Огонь
4. Серебряные коньки
5. Самый Новый год!

«Арт-кинотеатр»

1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Серебряные коньки
4. Огонь
5. Реальные пацаны против зомби

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Обратная связь
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Серебряные коньки
4. Огонь
5. Самый новый год!

Лидером прошедшей недели стал семейный мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье». Он вытеснил с первой строчки главную картину прошедшей недели, фильм «Обратная связь», которому наступал на пятки еще с прошлой недели. Честно говоря, мы думали, что работа «Квартета И» будет в круглых отличниках дольше одной недели, но минчане проголосовали рублем по-другому (к слову, россияне тоже). Баланс сил распределился так: в трех сетях на первом месте — мультфильм, и лишь в одной, «Falcon Club Бутик Кино», «Квартет И» смог удержать лидерство. Правда, во всех других кинотеатрах он значится на почетном втором месте.

Никуда не делись из топа «Серебряные коньки» — зимний фильм про любовь, Петербург и чудеса. По итогам прошлой недели в некоторых сетях он занял третье место, в других — четвертое. Такие же результаты и у премьерного фильма-катастрофы прошлой недели «Огонь» с Константином Хабенским.

Интересовал минчан и другой тематический фильм про новый год (помимо «Обратной связи» и «Серебряных коньков) — «Самый новый год!», он попал в топ двух сетей, в обеих — пятое место. А вот фильм «Рождество кота Боба» не смог занять место в лидерах.

Неправильно будет не упомянуть «Реальные пацаны против зомби» с героями популярного сериала «десятых», он смог пробиться на пятую строку топа двух сетей: «КиноМинска» и «Арт-кинотеатр».

Мультфильм недели — «Семейка Крудс: Новоселье»

«Семейка Крудс: Новоселье» — работа студии DreamWorks, продолжение «Семейки Крудс», которая вышла в 2013 году. Это мультфильм с возрастным ограничением 6+ о том, как забавная семейка не может усидеть на месте и всегда находит приключения.

В продолжении «первая в мире семья», то есть семья пещерных людей, попадает в светлое будущее. Но… в этом будущем уже кто-то живет. И это современная семья, которая сильно отличается от «предков». Вместе им придется искать что-то общее между собой и сглаживать то, что их отличает. А мораль такова: чтобы выжить в мире, полном опасностей, нужно держаться вместе.

«Семейка Крудс: Новоселье»

Когда: сейчас в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Выбор редакции — «Огонь»

«Огонь» — это фильм-катастрофа, рассказ о героизме пожарных и спасателей. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Картину продвигают как фильм от создателей «Движения вверх» и «Экипажа», режиссер — Алексей Нужный, кстати, он же снял и фильм «Обратная связь» с «Квартетом И», что сейчас в прокате.

По сюжету инструктор авиалесоохраны в роли Хабенского теряет одного человека из команды и отказывается впредь работать с молодыми специалистами. Но нежданно-негаданно ему приходится взять с собой молодого человека своей дочери, дабы потушить пожар в Карелии. Но все идет, как водится, совсем не по плану. Огонь слишком быстро захватывает территорию, а путей отхода остается не очень много. К слову, в фильм вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае в России.

«Огонь»

Когда: сейчас в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последняя неделя года - и последние новости о кассовых сборах в 2020-м. К последней неделе года мы наблюдаем конкуренцию в прокате. Так кто с кем боролся за звание...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расеі прызналі замежнымі агентамі першых 5 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика