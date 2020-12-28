Топ-10 невероятных открытий о внеземной жизни 2020 года

Источник материала: Tut.by

В конце года издание Live Science составило список из 10 научных открытий 2020 года о жизни за пределами Земли. Переводим его с некоторыми сокращениями и дополнениями.

Инопланетяне звонят нам с Проксимы Центавра?



Фото: CSIRO/A. Cherney

С огромной долей вероятности странные сигналы, которые мы принимаем из космоса, исходят вовсе не от инопланетян. Но ранее в этом месяце исследователи объявили , что поймали загадочный луч энергии на радиочастоте в 980 мегагерц, исходящий от ближайшей к нам звезды.

Вокруг Проксимы Центавра, которая находится всего в 4,2 световых года от нас, вращаются один газовый гигант и одна скалистая планета, которая на 17% больше Земли и находится в обитаемой зоне своей звезды, то есть, теоретически там может быть жидкая вода. Сообщается, что необъяснимый сигнал немного сдвинулся во время наблюдения за звездой, что напомнило ученым сдвиг, вызванный движением с планеты. Исследователи взволнованы, но осторожны в своих выводах. Им еще надо выяснить, могут ли более примитивные источники, такие как комета, водородное облако или даже человеческие технологии, имитировать инопланетный сигнал.

В облаках Венеры могут жить чужеродные бактерии



Изображение: NASA

В сентябре появились новости о потенциальных доказательствах существования жизни в верхних облаках Венеры. Объявление указывало на присутствие фосфина, редкого и зачастую ядовитого газа, который, по крайней мере, на Земле, почти всегда связан с живыми организмами.

Казалось бы, что Венера с ее адской температурой на поверхности, невероятным давлением и облаками серной кислоты не слишком подходит для существования жизни. Но команда астробиологов нацелила телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях и Большую миллиметровую / субмиллиметровую решетку Атакамы. в Чили на Венеру и уловила сигнатуру фосфина в облачном слое этой планеты с совершенно земными температурами и давлением.

Наземные бактерии, как известно, могут процветать в довольно сложных условиях, поэтому биологическое объяснение вполне разумно. Исследовательская группа не утверждает, что это неопровержимое доказательство наличия космических бактерий, но, по крайней мере, это будет означать больше финансирования для поиска жизни в маловероятных местах.

Оумуамуа все еще может быть инопланетным артефактом



Изображение: ESO / M. Kornmesser

Два года назад ученые заметили сигарообразный объект, движущийся через Солнечную систему. Этот астероид, получивший название Оумуамуа, считался первым межзвездным объектом, обнаруженным в нашей системе. Но тщательные наблюдения показали, что Оумуамуа ускорялся, как будто его что-то двигало, и ученые до сих пор не уверены, почему.

Ави Лоеб, астрофизик из Гарвардского университета, предположил, что этим межзвездным гостем мог быть зонд инопланетян, толкаемый световым парусом — широким и тонким куском материала, который ускоряется под действием солнечного излучения. Однако другие ученые справедливо заметили, что водородный лед на этом объекте вполне мог растаять таким же образом, как при использовании ракетного двигателя или другого метода движения. Но в августе Леб «открыл ответный огонь» и написал в своем исследовании, что водородный лед очень легко нагревается даже в холодных глубинах межзвездного пространства и должен был перейти из твердого в газообразное состояние еще до того, как Оумуамуа достиг нашей системы. Кажется, дебаты могут продолжаться еще долго.

Власти США рассекретили видео об НЛО, но не верьте шумихе



Фото: Us Deparyment of Defence

В апреле ВМС США опубликовали кадры, снятые пилотами, на которых запечатлены странные бескрылые самолеты, летящие с гиперзвуковой скоростью. Несмотря на существование таких видео, людям все же следует быть осторожными, заявила независимый журналист Сара Скоулз (Sarah Scoles) в своей книге «Они уже здесь: культура НЛО и почему мы видим тарелки».

Сара решила изучить доказательства военных, но не смогла определить, действительно ли там были инопланетные самолеты. Вместо этого она написала книгу о том, почему нам надо верить еще во что-то помимо нас самих.

Млечный Путь может изобиловать океаническими мирами



Изображение: NASA / JPL-Caltech

Океанические миры, которые классифицируются как миры, имеющие значительное количество воды на поверхности или непосредственно под ней, на удивление распространены в Солнечной системе. Земля, очевидно, является одним из таких мест, но считается, что спутник Юпитера Европа под своей ледяной оболочкой тоже скрывает обширные моря, а спутник Сатурна Энцелад, как известно, имеет водяные гейзеры, извергающиеся снаружи.

Фактически, в астрономическом сообществе уже назревает намерение отправить зонд, который мог бы приземлиться на любой из спутников где-то в 2030-х годах, и проверить, не могут ли какие-либо живые существа прятаться под их поверхностью.

Что касается океанических миров за пределами нашей солнечной системы, то в опубликованном в июне исследовании ученые рассмотрели 53 экзопланеты, по размеру похожие на Землю, и проанализировали переменные, включая их размер, плотность, орбиту, температуру поверхности, массу и расстояние от звезды. Исследователи пришли к выводу, что из 53 примерно четверть могут иметь подходящие условия для того, чтобы считаться океаническими мирами, предполагая, что такие места могут быть относительно распространенны в галактике.

Некоторые существа на Земле дышат водородом, может, и инопланетяне тоже?



Так выглядит полярное сияние на Юпитере. Это коллаж двух снимков фотографии Юпитера и наблюдения полярного сияния в ультрафиолетовом спектре. Изображение: NASA/ESA/Hubble

Большинству землян для выживания необходим кислород. Но кислород не распространен в космосе, составляя около 0,1% от обычной массы Вселенной. Гораздо больше в космосе водорода (92%) и гелия (7%), и многие планеты, в том числе газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, состоят в основном из этих легких элементов.

В мае ученые взяли кишечную палочку и обычные дрожжи и попытались выяснить, могут ли они жить в разных средах. Теперь уже известно, что такие микробы выживают без кислорода, и когда их помещают в колбу, наполненную чистым водородом или чистым гелием, им удается расти , хотя и медленнее, чем обычно. Полученные данные предполагают, что мы можем искать жизнь в местах, которые не совсем похожи на Землю.

Жизнь могла существовать вокруг черной дыры



Фото: pixabay.com

Охотясь за жизнью в других мирах, большинство ученых придерживаются того, что они знают, — ищут миры размером с Землю, вращающиеся вокруг звезд, похожих на Солнце. Но могут существовать и гораздо более экзотические конфигурации, например, планета, вращающаяся вокруг черной дыры и нагретая ею.

На первый взгляд такой сценарий кажется абсурдным. Но, вопреки распространенным представлениям, черные дыры не просто затягивают все вокруг себя. Возможны и гравитационно-стабильные орбиты, а свет от космического фонового излучения — реликта с температурой около абсолютного нуля из ранней Вселенной, которая пронизывает все пространство — будет нагреваться при падении в черную дыру. Как показала опубликованная в марте статья, это может дать тепло и энергию любым организмам, которые случайно эволюционировали в таком странном месте.

Тысяча мест, откуда инопланетяне могли наблюдать за нами



Фото: NASA / Unsplash

В октябре исследователи составили каталог из 1004 близлежащих звезд, которые могут оказаться хорошим местом для наблюдения и обнаружения жизни на Земле. «Если бы наблюдатели вели поиск [с планет, вращающихся вокруг этих звезд], они смогли бы увидеть признаки биосферы в атмосфере нашей бледно-голубой точки», — говорит ведущий автор исследования Лиза Калтенеггер, доцент астрономии в Корнелльском университете и директор института Карла Сагана при университете.

Используя инструменты наблюдения, которые применяют астрономы для изучения экзопланет, инопланетные наблюдатели могли бы охотиться за кислородом и водой в нашей атмосфере и, возможно, сделать вывод, что Земля является хорошим домом для живых организмов.

Большинство инопланетян, вероятно, мертвы



Галактический центр Млечного Пути в инфракрасном диапазоне. Изображение: 2MASS / G. Kopan, R. Hurt / wikipedia.org

Людям нравится представлять, что наша галактика полна технологических существ, которые могут связаться с нами. Но все культуры и цивилизации переживают как рассвет, так и закат. Многие обитатели космоса, возможно, давным-давно превратились в пыль.

Исследование, опубликованное в декабре, косвенно подтверждает эту теорию, принимая во внимание несколько важных факторов: преобладание звезд, на орбитах которых расположены планеты земного типа; частота смертоносных, разрушающих все сверхновых; время, необходимое для развития разумной жизни при подходящих условиях; и возможная тенденция разумных существ к самоуничтожению.

Анализ показал, что наибольшая вероятность появления жизни в Млечном Пути произошла около 5,5 млрд лет назад, еще до того, как наша планета сформировалась. Похоже, человечество слишком поздно появилось в галактике, и многих других обитателей Вселенной больше нет.

Мы должны оставить свои предубеждения при поиске жизни на других планетах



Изображение: NASA/JPL-Caltech

Человеческий мозг имеет множество ограничений. Нас вводят в заблуждение когнитивные предубеждения, оптические иллюзии и слепота к тому, чего мы не ожидаем увидеть. Один вопрос, который всегда преследовал поиски внеземных существ, заключается в том, можем ли мы распознать жизнь, которая так отличается от той, с которой мы сталкиваемся на Земле. Ученые давно убеждают нас «ожидать неожиданного». Жизнь на других планетах может не оставлять тех же биологических следов, что и земные организмы, что затрудняет их обнаружение с нашей точки зрения.

Таким образом, чтобы найти инопланетян, нужно постоянно пересматривать наши собственные предположения и быть готовым к чему-то, что кардинально от нас отличается.