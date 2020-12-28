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Жительница Бобруйска выпала из окна с новорожденным
Источник материала: Навiны
Женщина и ее новорожденный ребенок выпали из окна бобруйской многоэтажки 24 декабря.
Как рассказала
О погибшей известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Следственный комитет выясняет мотивы и обстоятельства происшедшего.
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Женщина и ее новорожденный ребенок выпали из окна бобруйской многоэтажки 24 декабря.
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