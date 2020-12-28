Жительница Бобруйска выпала из окна с новорожденным

Женщина и ее новорожденный ребенок выпали из окна бобруйской многоэтажки 24 декабря.



Фото: medportal.org

Как рассказала «Коммерческому курьеру» официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, ЧП произошло в четверг, 24 декабря. Около одиннадцати вечера из окна седьмого этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина. В руках у нее был новорожденный мальчик. От удара о землю женщина погибла на месте. Ребенок выжил, сейчас он в больнице.

О погибшей известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный комитет выясняет мотивы и обстоятельства происшедшего.