Как выбрать СТО: 3 главных критерия

В зимний период автомобиль требует регулярного обслуживания. В Беларуси автомастерских достаточно, но все ли могут обеспечить высокое качество сервиса и запчастей? По каким критериям следует выбирать СТО и почему сетевые автосервисы – наиболее рациональный выбор?

Эксплуатация авто зимой – это всегда испытание. Чтобы пройти его успешно и без потерь, нужно обязательно провести сезонное обслуживание автомобиля, а для этого важно найти хороший автосервис.

При выборе СТО важно обращать внимание на персонал – имеет ли он достаточный опыт и квалификацию, наличие современного диагностического оборудования – особенно важно, если у вас новый автомобиль с большим количеством автомобильной электроники, а также доступ автосервиса к качественным автозапчастям.

Критерий 1. Грамотный и опытный персонал

Ключевым фактором качества работ на современной СТО являются кадры. Именно от знаний и навыков персонала автосервиса зависит и правильность поставленного «диагноза», и скорость подбора запчастей, и корректность их монтажа – то есть надежность отремонтированного узла в целом.

А учитывая факт, что устройство современных автомобилей постоянно усложняется, требования к квалификации сотрудников СТО возрастают.

Обученный персонал – одно из главных преимуществ сетевых СТО. Например, сотрудники сети фирменных СТО «Бош Авто Сервис» на регулярной основе проходят обучение в собственном Учебном центре компании Бош.

Причем курсы повышения квалификации предусмотрены для всех кадров автосервиса: начиная со слесарей, инженеров по диагностике автомобилей и заканчивая руководящим персоналом. Учебный центр оборудован классами для занятий и учебной автомастерской, оснащенной как самая современная СТО.

Здесь готовят специалистов по всем направлениям: мастеров-приемщиков, диагностов, электриков и специалистов по электронике, мотористов, мастеров по работе с ходовой частью, климатическому оборудованию автомобиля и пр. Отдельное направление – подготовка специалистов по системам дизельного впрыска, в первую очередь – самым сложным типа Common Rail.

Критерий 2. Современное диагностическое оборудование

Определить, почему автомобиль работает не так, как определено его конструкторами, помогает диагностическое оборудование, чаще всего – электронное, компьютеризированное. Неприятный нюанс в том, что для каждой модели авто, двигателя, а порой и для каждой модификации нужен свой компьютерный софт.

А им, кроме официальных дилеров производителя, по всему миру обладает лишь несколько сетей независимых универсальных СТО. У сети «Бош Авто Сервис» (более 20 станций по всей стране) такая диагностическая программа называется ESI[tronic] и охватывает все популярные модели автомобилей.

Критерий 3. Подбор и установка качественных автозапчастей

Покупка новой детали вместо износившейся часто превращается в проблему подбора. Ведь «примерить» и определить ее соответствие, как правило, можно только на СТО. В помощь мастерам любой «Бош Авто Сервис» имеет доступ к единой электронной базе для быстрого и точного подбора запчастей.

Фирменные СТО предлагают широкий ассортимент оригинальных запчастей и комплектующих от ведущего производителя автокомпонентов – компании Bosch. На все работы и установленные запчасти в «Бош Авто Сервисе» предоставляется 12-месячная гарантия.