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Все домой? Что ждет мигрантов из восточной Европы после Brexit ― экономист

28.12.2020 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Все домой? Что ждет мигрантов из восточной Европы после Brexit ― экономист

Учитывая большое количество выходцев из Прибалтики, Польши и других стран восточной Европы на рынке труда Великобритании, для них дальнейшая возможность работы чрезвычайно важна, отмечает собеседник радио Sputnik. 

© AP / Francisco Seco
Почти "Война и мир": опубликован полный текст соглашения по Brexit

"Сама идея Brexit возникла несколько лет назад из-за того, что жители Великобритании были недовольны притоком мигрантов, которые едут из восточной Европы и сбивают цены на рынке труда. Именно поэтому британский средний класс поддержал Brexit несмотря на все его разрушительные последствия для британской экономики, которые еще должны проявиться", ― рассказывает Зубец.

Процедура Brexit была инициирована ради того, чтобы "зачистить" британский рынок труда от выходцев из восточной Европы и таким образом поднять расценки на рынке труда, то есть повысить зарплаты в Великобритании, добавляет экономист.

"Британцам было непонятно, почему они строили свою страну, несколько столетий за нее воевали, добились какого-то высокого качества жизни, а потом приезжает кто-то другой и сбивает цены рабочих мест", ― говорит Зубец.

Теперь стал вопрос ― что будет с теми выходцами из континентальной Европы, которые работают в Британии, добавляет экономист. По его словам, "удалось добиться компромиссного решения о том, что сейчас никто их выгоняет, но в дальнейшем новый приток тех людей, которые приедут в Великобританию позже, будет регулироваться".

"Великобритании предстоят тяжелые времена с точки зрения развития экономики в силу ее высокой интеграции с Европой, какому-то количеству мигрантов придется ее покинуть и вернуться в родные страны ― на родину, при этом обострив борьбу за свои собственные рынки труда", ― отмечает экономист.  

Напомним, 26 декабря в широком доступе был опубликован полный текст соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, в котором 1246 страниц, для дальнейшего одобрения сделки их надо успеть согласовать до Нового года.

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Придется ли выходцам из восточноевропейских стран возвращаться по домам после окончательного расставания Великобритании с Евросоюзом, как это скажется на рынках...
 
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