ГАИ Минска в праздники усилит борьбу с нетрезвыми водителями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Столичная Госавтоинспекция усилит борьбу с нетрезвыми водителями в период новогодних праздников, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Только в Минске за первые длинные выходные были остановлены 29 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

"Среди них и те, кто передал управление нетрезвому лицу", – рассказали в пресс-службе ГАИ. Контроль на дороге на время праздников будет более пристальным, чтобы исключить трагедии.

Некоторым водителям, возможно, лучше передвигаться городским транспортом. Нарушителей ждет штраф от 50 до 100 базовых величин. А в случае рецидива – уголовная ответственность и конфискация авто.

С начала 2020 года в Беларуси было задержано свыше 17 тысяч нетрезвых водителей. По вине севших за руль в состоянии опьянения, погибли 102 человека, еще 300 – получили травмы и увечья.

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