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Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского Ошибка была совершена именно в год 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Песков отметил, что такая ошибка была совершена именно в год 75-летия Победы во Второй мировой войне. Это, по его словам, «сильно резануло сердце» не только президента, но и ветеранов всех стран бывшего СССР.Ранее в ходе рабочего визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о равной вине фашистской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». В Кремле отметили, что глава украинского государства солидаризируется с точкой зрения польского руководства, которую Москва считает ошибочной.