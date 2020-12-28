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Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского

28.12.2020 19:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского
Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о равной ответственности России и нацистской Германии за Вторую мировую войну было огромной ошибкой и очень обидело российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Московский комсомолец» со ссылкой на ВГТРК.

Песков отметил, что такая ошибка была совершена именно в год 75-летия Победы во Второй мировой войне. Это, по его словам, «сильно резануло сердце» не только президента, но и ветеранов всех стран бывшего СССР.

Ранее в ходе рабочего визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о равной вине фашистской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». В Кремле отметили, что глава украинского государства солидаризируется с точкой зрения польского руководства, которую Москва считает ошибочной.
 
 
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Ошибка была совершена именно в год 75-летия Победы во Второй мировой войне.
 
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