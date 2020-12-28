|
Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского
Источник материала: UDF
Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Песков отметил, что такая ошибка была совершена именно в год 75-летия Победы во Второй мировой войне. Это, по его словам, «сильно резануло сердце» не только президента, но и ветеранов всех стран бывшего СССР.
Ранее в ходе рабочего визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о равной вине фашистской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». В Кремле отметили, что глава украинского государства солидаризируется с точкой зрения польского руководства, которую Москва считает ошибочной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ошибка была совершена именно в год 75-летия Победы во Второй мировой войне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)