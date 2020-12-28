Источник материала: UDF



Кадр: ABC7 News

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подростки несколько часов пытали взрослого мужчину на стриме Они обвиняли жертву в педофилии и угрожали убить ее.

Зрители стрима видели, как 30-летний мужчина умолял о пощаде, когда подростки избивали его гаечным ключом и промышленным миксером в доме. Они обвиняли жертву в педофилии и угрожали убить ее. Прямая трансляция длилась несколько часов.Один из встревоженных зрителей обратился в полицию и предоставил видеодоказательства того, что подростки действительно пытали мужчину. Органы правопорядка в тот же день нашли квартиру из стрима и арестовали подозреваемых.Жертва побоев получила серьезные травмы головы, к тому же подростки сломали потерпевшему ребра и один позвонок. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи опасаются, что он может потерять руку.Возраст подростков — 16, 17 и 18 лет. Полицейские предполагают, что молодые люди пытали жертву ради денег, потому что у одного из них обнаружили банковскую карту похищенного.