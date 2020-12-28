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Подростки несколько часов пытали взрослого мужчину на стриме

28.12.2020 19:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Подростки несколько часов пытали взрослого мужчину на стриме
Кадр: ABC7 News
Испанские полицейские арестовали троих подростков. Их подозревают в похищении взрослого человека и его последующих пытках, которые транслировались в Instagram. Им также предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает Newsweek.

Зрители стрима видели, как 30-летний мужчина умолял о пощаде, когда подростки избивали его гаечным ключом и промышленным миксером в доме. Они обвиняли жертву в педофилии и угрожали убить ее. Прямая трансляция длилась несколько часов.

Один из встревоженных зрителей обратился в полицию и предоставил видеодоказательства того, что подростки действительно пытали мужчину. Органы правопорядка в тот же день нашли квартиру из стрима и арестовали подозреваемых.

Жертва побоев получила серьезные травмы головы, к тому же подростки сломали потерпевшему ребра и один позвонок. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи опасаются, что он может потерять руку.

Возраст подростков — 16, 17 и 18 лет. Полицейские предполагают, что молодые люди пытали жертву ради денег, потому что у одного из них обнаружили банковскую карту похищенного.
 
 
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Они обвиняли жертву в педофилии и угрожали убить ее.
 
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