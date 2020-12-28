Нацбанк Украины отказал попавшему под санкции ЕС белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в покупке «БТА Банка»

Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Такое решение 24 декабря принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Нацбанка.





«Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной», — отмечает пресс-служба украинского регулятора.

Как поясняет Нацбанк Украины, 17 декабря 2020 года решением Совета Евросоюза № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).

«В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — сообщает НБУ.

Также одно из оснований отказа — «непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств».

Как сообщалось, в конце ноября Антимонопольный комитет Украины дал разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций украинского АО «БТА Банк». Фамилия гражданина Беларуси и условия сделки не разглашались.

Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года и является правопреемником ОАО «Украинский кредитно-торговый банк». В настоящее время единственным акционером АО «БТА Банк» (Украина) является казахстанское АО «БТА Банк», владеет которым казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн гривен чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн гривен убытка годом ранее. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2020 года «БТА Банк» занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших в Украине банков.

Третий пакет санкций Евросоюза в отношении белорусского режима был принят 17 декабря. Его отличие от предыдущих пакетов состоит в том, что санкции распространяются не только на чиновников, но и на бизнесменов, юридические лица — предприятия и фирмы. В список попали, в частности, известные белорусские бизнесмены Александр Шакутин и Николай Воробей. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.