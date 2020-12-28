В Беларуси 84% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, сообщил 28 декабря на онлайн-пресс-конференции начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.





«Основная наша задача, чтобы наши плательщики переходили на электронное взаимодействие с налоговыми органами. На сегодня 84,1% плательщиков используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Если посмотреть по субъектному составу, то 88% — это организации и 82,2% — индивидуальные предприниматели», — рассказал представитель МНС.

По его словам, плательщик может воспользоваться как открытыми электронными сервисами, так и непосредственно личным кабинетом плательщика как организации, физического лица или индивидуального предпринимателя.

«В этом году, к примеру, подача деклараций через личный кабинет осуществлялась более 215,4 тысячи раз, подача заявки на документы 1,5 млн раз», — сказал Шкут.

«В 2020 году мы расширили перечень сведений, которые организации и ИП, владеющие ключом с электронно-цифровой подписью, могут направить в налоговый орган в электронном виде. Среди них — уведомление о применении упрощенной системы налогообложения или об отказе от ее применения», — отметил представитель МНС.

По его словам, в первой половине 2021 года будет реализован новый сервис, когда в мобильном приложении, используя базу вопросов и ответов, можно будет заполнить декларацию по подоходному налогу и по единому налогу для отдельных категорий ИП.

«Кроме того, в 2021 году плательщикам, которые заполняют книгу учета расходов и доходов, мы предложим ее ведение в онлайн-режиме в личном кабинете на сайте МНС. Для тех, кто воспользуется этим сервисом, налоговый орган будет самостоятельно за плательщика формировать декларацию с учетом располагаемых сведений. Плательщикам останется только ознакомиться с ними и подписать. Планируется, что в дальнейшем, если сервис станет актуальным, то налоговый орган будет подавать декларацию за плательщиков», — рассказал Шкут.

По его словам, в следующем году планируется внедрить на портале МНС сервис «Виртуальный помощник» — чат-бот, который будет помогать плательщикам в предоставлении сведений справочно-информационного характера по сайту налоговых органов. Помимо этого планируется внедрить интерактивный обучающий ресурс «Школа налогоплательщика».