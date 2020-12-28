ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси 84% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами

28.12.2020 19:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Беларуси 84% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, сообщил 28 декабря на онлайн-пресс-конференции начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.

В Беларуси 84% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами

«Основная наша задача, чтобы наши плательщики переходили на электронное взаимодействие с налоговыми органами. На сегодня 84,1% плательщиков используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Если посмотреть по субъектному составу, то 88% — это организации и 82,2% — индивидуальные предприниматели», — рассказал представитель МНС.

По его словам, плательщик может воспользоваться как открытыми электронными сервисами, так и непосредственно личным кабинетом плательщика как организации, физического лица или индивидуального предпринимателя.

«В этом году, к примеру, подача деклараций через личный кабинет осуществлялась более 215,4 тысячи раз, подача заявки на документы 1,5 млн раз», — сказал Шкут.

«В 2020 году мы расширили перечень сведений, которые организации и ИП, владеющие ключом с электронно-цифровой подписью, могут направить в налоговый орган в электронном виде. Среди них — уведомление о применении упрощенной системы налогообложения или об отказе от ее применения», — отметил представитель МНС.

По его словам, в первой половине 2021 года будет реализован новый сервис, когда в мобильном приложении, используя базу вопросов и ответов, можно будет заполнить декларацию по подоходному налогу и по единому налогу для отдельных категорий ИП.

«Кроме того, в 2021 году плательщикам, которые заполняют книгу учета расходов и доходов, мы предложим ее ведение в онлайн-режиме в личном кабинете на сайте МНС. Для тех, кто воспользуется этим сервисом, налоговый орган будет самостоятельно за плательщика формировать декларацию с учетом располагаемых сведений. Плательщикам останется только ознакомиться с ними и подписать. Планируется, что в дальнейшем, если сервис станет актуальным, то налоговый орган будет подавать декларацию за плательщиков», — рассказал Шкут.

По его словам, в следующем году планируется внедрить на портале МНС сервис «Виртуальный помощник» — чат-бот, который будет помогать плательщикам в предоставлении сведений справочно-информационного характера по сайту налоговых органов. Помимо этого планируется внедрить интерактивный обучающий ресурс «Школа налогоплательщика».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 84% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, сообщил 28 декабря на онлайн-пресс-конференции начальник главного...
 
Новости дня
Новости разные
 
26 сотрудников БМЗ судят за августовскую забастовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика